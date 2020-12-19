В США приняли бюджет на 2 дня: какова причина такого решения
Палата представителей Конгресса США в полночь 18 декабря приняла проект бюджета, рассчитанный на 2 дня. Сделали это, чтобы избежать прекращения финансирования государственных учреждений – шатдауна.
Впоследствии законопроект одобрил и американский Сенат. Документ уже подписал действующий президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNBC.
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Бюджет приняли в полночь 18 декабря. Он будет действовать 2 суток, то есть до полуночи 20 декабря.
Почему прибегли к такому шагу
- Это дает возможность законодателям от Демократической и Республиканской партий продолжить переговоры относительно законопроекта о поддержке экономики в условиях эпидемии COVID-19. На это хотят выделить 900 миллиардов долларов.
- Кроме того, дополнительного времени требует вопрос законопроекта о государственных расходах до сентября 2021 года в размере 1,4 триллиона долларов.
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