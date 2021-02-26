Оксана Маркарова, ранее занимала должность Министра финансов, стала госпожой послом Украины в США. Американское посольство уже отреагировало на назначение.

Дипломаты США поздравили Маркарову и выразили надежду на плодотворное сотрудничество между странами.

Важно Будем противостоять российской агрессии вместе с Украиной, – Байден

Ее руководящая роль в украинской дипломатии в Вашингтоне продолжать развивать наше стратегическое партнерство,

– отметили они в сообщении.

Заметим, что ранее новая госпожа посол училась в университете штата Индиана в США, а также была на стажировке во Всемирном банке в столице этой страны.

Накануне в США поддержали и введение санкций против Виктора Медведчука и его окружения, а также объявление подозрений по делу "Приватбанка"

Коротко о Маркаровой и ее назначении