В США отреагировали на назначение Маркаровой на должность посла
Оксана Маркарова, ранее занимала должность Министра финансов, стала госпожой послом Украины в США. Американское посольство уже отреагировало на назначение.
Источник:фейсбук посольства США в Украине
Дипломаты США поздравили Маркарову и выразили надежду на плодотворное сотрудничество между странами.
Важно Будем противостоять российской агрессии вместе с Украиной, – Байден
Ее руководящая роль в украинской дипломатии в Вашингтоне продолжать развивать наше стратегическое партнерство,
– отметили они в сообщении.
Заметим, что ранее новая госпожа посол училась в университете штата Индиана в США, а также была на стажировке во Всемирном банке в столице этой страны.
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Коротко о Маркаровой и ее назначении
- Родилась она в Киеве. Высшее образование получала в Киево-Могилянской Академии – получила диплом магистра по экологии.
- В США она получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли. Ее наградили как лучшую студентку из-за рубежа.
- Маркарова стала первой женщиной-главой украинского посольства в США. До назначения в дипломатической сфере не работала.
- Учитывая опыт в сфере финансов, от нее ожидают, в частности, улучшения диалога со Всемирным Банком и МВФ.
- Среди задач, которые ставят перед Маркаровой в украинском МИД, также визит Байдена в Украину.
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