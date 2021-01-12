В США должна была состояться казнь единственной женщины, которая находится в федеральном смертном приговоре Америки. Впрочем, судья разрешил остановить наказание Лизе Монтгомери.

Произошло это буквально за несколько часов до того, как ей должны были сделать летальную инъекцию. Об этом сообщает BBC.

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Что решил судья

Впервые за почти 70 лет в США должны были казнить женщину. Однако в решении окружного суда США в Южном округе штата Индиана говорилось следующее: "Ходатайство госпожи Монтгомери о приостановлении исполнения выполняется, чтобы позволить суду провести слушания для определения ее компетенции".

Текущее психическое состояние госпожи Монтгомери настолько отделено от реальности, что она не может рационально понять обоснования правительства относительно ее казни,

– говорится в заявлении.

Адвокат также добавил, что у женщины есть повреждения головного мозга и тяжелые психические заболевания. Над ней издевались смотрители, от них она потерпела сексуальные пытки. Кроме этого, в детстве ее насиловал опекун.

Справка. Последней женщиной, которую казнило правительство США, стала Бонни Хиди. Она умерла в газовой камере в штате Миссури в 1953 году.

Это уже второй раз, когда ее наказание откладывают. Сначала это должны были сделать в декабре 2020 года, но адвокаты Монтгомери подхватили коронавирус.

За что ее судят

В 2004 году 36-летняя Монтгомери задушила 23-летнюю беременную Бобби Джо Стиннетт. Она разрезала ей живот и похитила ее дочь. Впоследствии Монтгомери попыталась выдать младенца за собственного ребенка. В конце концов она призналась в убийстве беременной и похищении ее ребенка.

Что говорит власть о смертной казни

Сначала федеральные казни прекратили, их не устраивали в течении 17 лет. Впрочем, в 2020 году их восстановил Дональд Трамп.

Новоизбранный президент Джо Байден заявил, что будет добиваться прекращения федеральных казней. Поэтому предполагают, что Монтгомери теперь может полностью избежать смертной казни

Внимание! В США смертная казнь применяется в некоторых штатах. Так, в 2019 году казнили путем инъекций 22 человека в штатах Алабама, Джорджия, Теннесси, Флорида, Миссури и Южная Дакота.