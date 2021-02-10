Украинские моряки получили американские скоростные катера: фото
Военно-морские силы получили очередную помощь от Соединенных Штатов. В частности, украинским морякам передали скоростные катера и надувные лодки.
Источник:Фейсбук ВМС ВСУ
Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась 10 февраля на территории военно-морской базы "Юг" в Практической гавани в Одессе.
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Какую помощь от партнеров из США получили украинские военные
- 10 скоростных катеров;
- больше 70 надувных лодок;
- другое сопутствующее оборудование.
Как это комментируют в ВМС
Во время передачи помощи командующий Военно-Морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа подчеркнул, что это событие еще раз подтверждает, что "сила – в единстве народов, воинских подразделений, в целом в единстве всего цивилизованного мира, который сейчас противостоит российской агрессии".
Начиная с 2014 года мы с нашими иностранными коллегами провели более 200 мероприятий совместной подготовки, получаем лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование,
– отметил Неижпапа.
Он добавил, что это – "поддержка друзей на пути к свободной и независимой Украине".
Также Неижпапа рассказал, что в первом полугодии 2021 года ВМС Украины получат еще 3 патрульные катера от США.
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Заявление американских партнеров
Атташе ВМС при Посольстве США в Украине капитан 2 ранга Питер Мэллори заявил, что необходимо отметить важные шаги сотрудничества.
В поддержку стратегического партнерства между нашими странами мы всегда готовы помочь вам в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность,
– отметил Мэллори.
Во время церемонии представителям воинских частей и учреждений вручили сертификаты и передали технику и средства.
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