В США продолжается усиленный курс подготовки экипажа патрульных катеров типа "Айленд". Впоследствии Штаты передадут новенькие катера на вооружение ВМС ВСУ.

Источник: Армия Inform

Ожидается, что катера поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия 2021 года.

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Сейчас украинский экипаж проходит 10-недельную подготовку в городе Балтимор, что в американском штате Мэриленд. За это время украинцы должны научиться управлять "Айлендом". В то же время патрульные катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение.

Всего в ходе 10-недельного обучения личный состав должен не только качественно усвоить курс подготовки, составить промежуточные тесты по определенным специальностям, но и осуществить контрольные выходы в море и по результатам получить соответствующие сертификаты,

– рассказал капитан третьего ранга Игорь Трухан.

Во время курса украинский экипаж должен:

освоить строение и основные тактико-технические характеристики катеров этого проекта;

учиться правильно и эффективно эксплуатировать и обслуживать катерные системы и вооружение;

отработать приготовление катера к походу, аварийное управление поврежденным катером, буксировку и пополнение всех видов запасов.

Кроме того, личный состав планирует посетить столицу США Вашингтон и другие исторические и культурные места. Конечно, если пандемия коронавируса не станет этому помехой.

Обратите внимание! Ранее Украина уже получила патрульные катера класса "Айленд". Произошло это еще в 2018 году.

Что известно о катере типа "Айленд"

Патрульные катера класса "Айленд" – это быстроходные патрульные катера, которые строились в конце 80-х – начале 90-х годов для Береговой охраны США.

которые строились в конце 80-х – начале 90-х годов для Береговой охраны США. Они могут развивать скорость до 54,6 километра в час.

На вооружении "Айленда" есть автоматическая артиллерийская установка и 2 пулемета.

и 2 пулемета. Катер также оборудован радиолокационной станцией, на борту есть моторная лодка.

Украинский экипаж проходит подготовку в США / Фото Армия Inform