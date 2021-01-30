США передадут Украине новые патрульные катера "Айленд": дата
В США продолжается усиленный курс подготовки экипажа патрульных катеров типа "Айленд". Впоследствии Штаты передадут новенькие катера на вооружение ВМС ВСУ.
Источник: Армия Inform
Ожидается, что катера поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия 2021 года.
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Сейчас украинский экипаж проходит 10-недельную подготовку в городе Балтимор, что в американском штате Мэриленд. За это время украинцы должны научиться управлять "Айлендом". В то же время патрульные катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение.
Всего в ходе 10-недельного обучения личный состав должен не только качественно усвоить курс подготовки, составить промежуточные тесты по определенным специальностям, но и осуществить контрольные выходы в море и по результатам получить соответствующие сертификаты,
– рассказал капитан третьего ранга Игорь Трухан.
Во время курса украинский экипаж должен:
- освоить строение и основные тактико-технические характеристики катеров этого проекта;
- учиться правильно и эффективно эксплуатировать и обслуживать катерные системы и вооружение;
- отработать приготовление катера к походу, аварийное управление поврежденным катером, буксировку и пополнение всех видов запасов.
Кроме того, личный состав планирует посетить столицу США Вашингтон и другие исторические и культурные места. Конечно, если пандемия коронавируса не станет этому помехой.
Что известно о катере типа "Айленд"
- Патрульные катера класса "Айленд" – это быстроходные патрульные катера, которые строились в конце 80-х – начале 90-х годов для Береговой охраны США.
- Они могут развивать скорость до 54,6 километра в час.
- На вооружении "Айленда" есть автоматическая артиллерийская установка и 2 пулемета.
- Катер также оборудован радиолокационной станцией, на борту есть моторная лодка.
Украинский экипаж проходит подготовку в США / Фото Армия Inform
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