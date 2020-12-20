Из-за отказа ребенка надеть маску: в США пассажиров сняли с рейса
В аерепорту Денвера в США пассажиров сняли с рейса за отказ надеть маску на двухлетнего ребенка. Семья планировала вылететь в город Ньюарк рейсом авикомпании United Airlines.
После посадки в самолет родители пытались надеть маску на свою дочь. Об этом сообщили на сайте New York Post.
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Детали инцидента
2-летняя девочка начала сопротивляться, поэтому им не удалось это сделать. Уже перед вылетом к семье подошел сотрудник компании и попросил покинуть самолет.
2-летняя девочка не хотела надевать маску / Фото из инстаграма Элизы Орбан
Добавили в черный список
По словам матери девочки Элизы Орбан, она пыталась объяснить ситуацию, но безрезультатно. Семье все же пришлось покинуть салон судна. Орбан утверждает, что в авиакомпании семью добавили в черный список.
Отец девочки пытается ей надеть маску / Фото из инстаграма Элизы Орбан
Кроме того, по словам туристки, в авиакомпании не стали доставать багаж, где находилось детское автокресло.
Позиция авиакомпании
В авиакомпании же заявили, что для безопасности и здоровья клиентов и персонала маски должны носить все пассажиры в возрасте от 2 лет.
После громкой ситуации на борту самолета, представители авиаперевозчика сообщили, что связались с семьей Орбан и вернули ей билеты и багаж. Также стало известно, что авиакомпания проводит расследование инцидента.
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