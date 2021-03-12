Соединенные Штаты ожидают, что Украина продолжит расследовать дело "Приватбанка" и "криминальную деятельность" олигарха Игоря Коломойского. Об этом рассказал экс-спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

Кроме того, в Америке надеются, что Украине удастся удержать "Приватбанк" от выплат его бывшим владельцам. Такое заявление дипломат сделал во время public talk в Киеве 12 марта.

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Он отметил, США ожидают продолжения расследований обстоятельств, которые привели к национализации "Приватбанка".

Говорится о том, как Коломойскому удалось с помощью масштабных махинаций вывести из банка около 5,5 миллиардов долларов.

Было ожидание, что Украина со своей стороны выполнит свою часть работы, расследуя его (Игоря Коломойского – 24 канал) криминальную активность в Украине,

– отметил Курт Волкер.

По его словам, не секрет, что один из вопросов, с которым связан Коломойский, это "Приватбанк", с которого было фактически украдено миллиарды долларов вкладчиков.

Американский дипломат заверил, американский политикум ожидает, что:

Украинская власть не допустит выплату компенсаций Коломойскому за национализацию "Приватбанка", которую олигарх добивается через суды;

недавнее введение США санкций против Коломойского и его семьи должно стать стимулом для украинских правоохранителей активизировать расследование против него.

Санкции США против Коломойского: главное

5 марта Государственный департамент США сообщил о введении санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского, его жены, дочери и сына. Им теперь нельзя въезжать в Соединенные Штаты.

В Госдепе отметили, что основанием для санкций стала деятельность Коломойского в должности председателя Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах. Говорится о причастности олигарха к значительной коррупции.

Американские санкции против олигарха поддержал и Европейский Союз. В ЕС также отметили важность расследования мошенничества в "Приватбанке" в Украине.



Санкции США против Коломойского / Инфографика 24 канала