США обвинили Россию в масштабной кибератаке
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в масштабной кибератаке на ведомства и компании США. По информации США, кибератака продолжалась с весны 2020 года.
Майк Помпео с абсолютной уверенностью отмечает, что атаку осуществили именно россияне. Об этом он заявил в интервью в авторской программе американского журналиста Марка Левина, пишет издание Digis Mak.
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Госсекретарь осудил масштабную операцию, которая заключается в "проникновении в системы американского правительства" с использованием программного обеспечения.
Это было очень важное открытие, и я считаю, что теперь мы можем совершенно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности,
– сказал Помпео.
Позиция России
В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что Россия категорически отрицает свою причастность к этому делу. Дипломаты заявили, что Россия "не ведет наступательных операций в киберпространстве".
Что известно о хакерской атаке
- Скоординированная хакерская атака на американские ведомства началась в марте.
- 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.
- По данным корпорации Microsoft, которая также подверглась нападению, целью хакеров стали более 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний.
- Цели располагались не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах.
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