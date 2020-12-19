Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в масштабной кибератаке на ведомства и компании США. По информации США, кибератака продолжалась с весны 2020 года.

Майк Помпео с абсолютной уверенностью отмечает, что атаку осуществили именно россияне. Об этом он заявил в интервью в авторской программе американского журналиста Марка Левина, пишет издание Digis Mak.

Важно Масштабная кибератака российских спецслужб на органы госвласти накануне Дня Независимости

Госсекретарь осудил масштабную операцию, которая заключается в "проникновении в системы американского правительства" с использованием программного обеспечения.

Это было очень важное открытие, и я считаю, что теперь мы можем совершенно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности,

– сказал Помпео.

Позиция России

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что Россия категорически отрицает свою причастность к этому делу. Дипломаты заявили, что Россия "не ведет наступательных операций в киберпространстве".

Что известно о хакерской атаке