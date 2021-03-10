Американское правительство обнародовало первые рекомендации поведения для людей, которые вакцинировались от коронавируса. Такими лицами в США считают людей, которые получили 2 дозы вакцины компании Pfizer или Moderna и со времени прививки которых прошло 2 недели.

Полностью вакцинированные американцы могут при встречах между собой быть без масок. А также не соблюдать социальную дистанцию, даже в тесных помещениях.

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Супруги Байдены перевозят собак

Супруги Байдены были вынуждены перевезти своих собак из Белого дома в семейный дом в штате Делавэр после инцидента с укусом. По информации из СМИ, 3-летняя собака Мейджор покусала охранника секретной службы. Вместе с Мейджором в Делавэр отправили и 13-летнего пса Чемпа.

Республиканцы требуют новые санкции

Пятеро конгрессменов от Республиканской партии США обратились с письмом к госсекретарю Энтони Блинкену. Они призвали его безотлагательно ввести санкции против газотранзитного проекта "Северный поток-2".

По плану, Госдеп имеет время до 17 мая, чтобы подать Конгрессу специальный отчет о мерах по "Северному потоку-2". Впрочем, авторы письма призывают администрацию Байдена наложить новые санкции немедленно.

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В письме они подчеркнули, что трубопровод позволит Владимиру Путину обойти Украину в эксперте природного газа в Европу и отделит вопрос безопасности Украины от европейской безопасности. Это сделает Киев более уязвимым к российской агрессии.

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