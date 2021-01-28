Министерство внутренней безопасности США объявило ситуацию повышенной опасности в стране в ближайшие несколько недель из-за возможных актов внутреннего экстремизма. Пентагон заявил, что тысячи военнослужащих Нацгвардии будут оставаться на патрулировании в Вашингтоне до марта 2021 года.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Представители власти обеспокоены тем, что внутренние экстремисты могут вдохновиться иностранными террористическими группировками, мотивироваться ограничениями из-за коронавируса или разозлиться из-за процесса импичмента Трампа и осуществить атаки.

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Указы по защите окружающей среды

Президент Джо Байден подписал серию указов, направленных на защиту окружающей среды. Правительство США планирует предоставить статус заповедников 30% территории суши и водоемов страны. Администрация заморозила выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа на территориях, принадлежащих США.

Продажа вооружения

Администрация Байдена приостановила продажи вооружения в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Белый дом проверяет сделки, которые были согласованы во время президентства Дональда Трампа, по продаже соответствующим странам высокоточного оружия и истребителей.

Беспокойство по России

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность отношением к российскому оппозиционеру Алексея Навального и призвал Кремль прислушиваться к голосам россиян. Блинкен добавил, что администрация США изучает возможные шаги в ответ на нарушение прав человека в России, хакерские атаки на американские компании и другие действия, которые могли бы представлять угрозу безопасности США.

Операция в Черном море

Американский ракетный эсминец Porter начал переход к Черному морю – целью является проведение операции по морской безопасности в регионе. Корабли ВМС США и самолеты регулярно действуют в Черном море в поддержку союзников НАТО.

Решение ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение подтвердить полномочия делегации России и не вводить против нее никаких ограничений. В ПАСЕ объяснили это стремлением к диалогу.

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