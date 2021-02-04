Леонид Кравчук отметил необходимость присоединения к нормандскому формату еще одного участника – США. Этот вопрос является важным, ведь государство может повлиять на действия России.

Источник: 24 канал

Новая администрация США уже делает заявления в поддержку Украины. Об этом лидер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Что заявил Кравчук

Я думаю вопрос об участии США в нормандском формате нужен. Я не знаю в какой форме. Это бы могло значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия России,

– сказал политик.

Он подчеркнул, что Россия никогда не согласится на присоединение США к формату. Впрочем, по его словам, это не значит, что Украина должна делать то, что хочет Кремль.

Присоединение США к нормандскому формату: главное