Усилит влияние на Россию, – Кравчук о присоединении США к нормандскому формату
Леонид Кравчук отметил необходимость присоединения к нормандскому формату еще одного участника – США. Этот вопрос является важным, ведь государство может повлиять на действия России.
Источник: 24 канал
Новая администрация США уже делает заявления в поддержку Украины. Об этом лидер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Что заявил Кравчук
Я думаю вопрос об участии США в нормандском формате нужен. Я не знаю в какой форме. Это бы могло значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия России,
– сказал политик.
Он подчеркнул, что Россия никогда не согласится на присоединение США к формату. Впрочем, по его словам, это не значит, что Украина должна делать то, что хочет Кремль.
Присоединение США к нормандскому формату: главное
- Президент Владимир Зеленский заявил, что США следует присоединить к процессу переговоров по деоккупации территорий Украины.
- По его словам, президент Джо Байден мог бы усилить переговоры в нормандском формате.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что главе России Владимиру Путину идея присоединения США к формату точно не понравится.
- По его словам, формат можно расширять только по общему решению всех участников, поэтому Кремль будет блокировать присоединение США.
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