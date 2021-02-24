Телеканалы, связанные с Виктором Медведчуком, прекратили вещание еще 2 февраля. Ответные санкции поддержали и в США, однако позиция страны – не делать резких шагов в вопросе украинской политики.

Источник: "Что это было?" на 24 канале

Об этом в эфире рассказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев. Подробнее о реакции США на санкции, так называемых любимцах Соединенных Штатов, отношении Владимира Путина к Владимиру Зеленскому, а также ситуации вокруг Алексея Навального – в программе.

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О позиции США относительно санкций

Илья Пономарев: В США нет куратора украинской политики. Есть только люди, которые профессионально интересуются Украиной.

Логика поведения великой державы бюрократическая: "Давайте не делать резких движений, ведь вдруг Медведчук уговорит Путина начать наступление на Донбасс, поэтому лучше ничего не трогать".

Было несколько дискуссий относительно того, как к этому относиться (блокирование медведчуковских каналов – 24 канал). То есть это наступление на свободу слова, или борьба в гидридной войне. Но никакие государственные лица в этом не участвовали.

Сейчас в США много людей, которые ориентируются в вопросе Украины, но вопрос в том, какие они будут принимать решения.

Справка. Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля, он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком – в тот же день СМИ прекратили работу.

О любимцах США

Сергей Лещенко: Есть ли сейчас у США новый украинский любимец?

Илья Пономарев: Есть Алексей Гончарук, который уже достаточно долго находится в США и к нему действительно хорошее отношение. Он – тот редкий случай, который не успел зашквариться, ничего не украл и не успел сделать непопулярные реформы.

Он показывал себя, как человек с прозападной позицией, а также не сделал ничего плохого с точки зрения населения – при нем тарифы снижались, а гривна укреплялась. Как только возникла угроза пандемии – его уволили.

Больше о возможности возвращения Алексея Гончарука в украинскую политику – читайте здесь.

О реакции Путина на блокирование телеканалов

Илья Пономарев: Путин снова начнет уважать Зеленского после этого шага (санкции в отношении телеканалов – 24 канал), потому что он показал волю, кулак и то, что он сильнее Медведчука.

Если бы было по-другому, уровень истерики внутри России был бы совсем другим. Пропагандисты, конечно, об этом сказали, мол, у них (в Украине – 24 канал) нет свободы слова, и вообще они американские марионетки.

Это в целом очередные завывания, а не какие-то конкретные действия, поэтому я считаю, что Зеленский сильно выиграл. Это на самом деле серьезный шаг к тому, чтобы потом договориться о мире.

Подробнее о реакции Путина на решение в отношении телеканалов – читайте по ссылке.

Об ослаблении позиции Путина

Илья Пономарев: Думаю, что Алексей Навальный ослабил Владимира Путина в России, мне хочется так думать. Логика этой власти достаточно извращенная. Так же, как во всем мире, как в Украине, в России есть поляризация общества.

Группа тех, кто являются радикальными антипутинцами, – социологически укладывается в 10%. Есть другая группа, которые являются радикальными "пропутинцами", она значительно больше. Это точно не 60%, а может 20%.

Навальный все время говорит о том, что против нас только одни мудаки. Он пытается доказать, что у них силы нет, а у него есть, и этим самым создать: или Навальный, или Путин. Он пытается подняться на уровень Путина.

Любая социология, даже в ситуации авторитарного общества, может лгать в абсолютных цифрах, но не лжет в динамике. Тенденция роста людей, которые бы воспринимали Навального, как главную альтернативу Путину, не могу сказать, что она выросла – власть на это делает ставку.

Они почему дали ему возможность приехать и посадили в тюрьму – считают, что будет быстрая радикальная вспышка молодежи, а дальше о нем (Навальном – 24 канал) будут помнить только правозащитники.

Обратите внимание! Российского оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января – сразу после возвращения в Россию из Германии. В начале февраля 2021 года его приговорили к 3,5 годам тюрьмы.