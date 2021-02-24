В США нет куратора украинской политики, – экс-депутат Госдумы о блокировании каналов
Телеканалы, связанные с Виктором Медведчуком, прекратили вещание еще 2 февраля. Ответные санкции поддержали и в США, однако позиция страны – не делать резких шагов в вопросе украинской политики.
Источник: "Что это было?" на 24 канале
Об этом в эфире рассказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев. Подробнее о реакции США на санкции, так называемых любимцах Соединенных Штатов, отношении Владимира Путина к Владимиру Зеленскому, а также ситуации вокруг Алексея Навального – в программе.
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О позиции США относительно санкций
Илья Пономарев: В США нет куратора украинской политики. Есть только люди, которые профессионально интересуются Украиной.
Логика поведения великой державы бюрократическая: "Давайте не делать резких движений, ведь вдруг Медведчук уговорит Путина начать наступление на Донбасс, поэтому лучше ничего не трогать".
Было несколько дискуссий относительно того, как к этому относиться (блокирование медведчуковских каналов – 24 канал). То есть это наступление на свободу слова, или борьба в гидридной войне. Но никакие государственные лица в этом не участвовали.
Сейчас в США много людей, которые ориентируются в вопросе Украины, но вопрос в том, какие они будут принимать решения.
О любимцах США
Сергей Лещенко: Есть ли сейчас у США новый украинский любимец?
Илья Пономарев: Есть Алексей Гончарук, который уже достаточно долго находится в США и к нему действительно хорошее отношение. Он – тот редкий случай, который не успел зашквариться, ничего не украл и не успел сделать непопулярные реформы.
Он показывал себя, как человек с прозападной позицией, а также не сделал ничего плохого с точки зрения населения – при нем тарифы снижались, а гривна укреплялась. Как только возникла угроза пандемии – его уволили.
О реакции Путина на блокирование телеканалов
Илья Пономарев: Путин снова начнет уважать Зеленского после этого шага (санкции в отношении телеканалов – 24 канал), потому что он показал волю, кулак и то, что он сильнее Медведчука.
Если бы было по-другому, уровень истерики внутри России был бы совсем другим. Пропагандисты, конечно, об этом сказали, мол, у них (в Украине – 24 канал) нет свободы слова, и вообще они американские марионетки.
Это в целом очередные завывания, а не какие-то конкретные действия, поэтому я считаю, что Зеленский сильно выиграл. Это на самом деле серьезный шаг к тому, чтобы потом договориться о мире.
Об ослаблении позиции Путина
Илья Пономарев: Думаю, что Алексей Навальный ослабил Владимира Путина в России, мне хочется так думать. Логика этой власти достаточно извращенная. Так же, как во всем мире, как в Украине, в России есть поляризация общества.
Группа тех, кто являются радикальными антипутинцами, – социологически укладывается в 10%. Есть другая группа, которые являются радикальными "пропутинцами", она значительно больше. Это точно не 60%, а может 20%.
Навальный все время говорит о том, что против нас только одни мудаки. Он пытается доказать, что у них силы нет, а у него есть, и этим самым создать: или Навальный, или Путин. Он пытается подняться на уровень Путина.
Любая социология, даже в ситуации авторитарного общества, может лгать в абсолютных цифрах, но не лжет в динамике. Тенденция роста людей, которые бы воспринимали Навального, как главную альтернативу Путину, не могу сказать, что она выросла – власть на это делает ставку.
Они почему дали ему возможность приехать и посадили в тюрьму – считают, что будет быстрая радикальная вспышка молодежи, а дальше о нем (Навальном – 24 канал) будут помнить только правозащитники.
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