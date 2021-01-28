Ранее одиозный нардеп Александр Дубинский из "Слуги народа" попал в санкционный список США. Как заявил источник в дипломатических кругах, США убеждены, что Дубинский лжет и его надо наказать.

Источник: "Украинская правда" со ссылкой на источник в дипломатических кругах

В то же время Штаты ничего не требуют и не советуют делать президенту Владимиру Зеленскому.

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По информации источника, США не выдвигают требований или советов президенту Украины или же партии "Слуга народа" относительно того, как им следует реагировать на санкции.

Однако они (США – 24 канал) считают, что Дубинского следует привлечь к ответственности. Попытки вмешаться в избирательный процесс в США – дело непростое,

– говорится в сообщении.

В то же время, как пишет издание, утверждения о том, что посольство США вызвало президента, депутатов партии "Слуга народа" или других лиц в посольство США для обсуждения санкций или требования определенных действий, являются сфабрикованными.

На Дубинского наложили санкции: главное

Министерство финансов США ввело санкции против нардепа Александра Дубинского и нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины. Их обвиняют во вмешательстве в выборы президента США .

. В "Слуге народа" заверили, что для тщательного расследования СБУ необходимо, чтобы Дубинский на время вышел из фракции. По данным СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января 2021 года Зеленский попросил Дубинского самостоятельно прекратить членство во фракции.

Однако Дубинский не признает своей вины и даже попросил о личной встрече.

По данным Центра противодействия коррупции, Офис генпрокурора открыл 2 уголовных производства против Дубинского. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем.

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