США не нашли доказательств вмешательства Украины в выборы, это фиаско России, – Кулеба
Соединенные Штаты Америки не нашли доказательств вмешательства правительства Украины в президентские выборы. Это означает громкое фиаско для России.
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Именно Россия хотела уменьшить поддержку Украины от США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Украина не вмешивалась в выборы США
По его словам, это – конец мифа о вмешательстве Украины в выборы.
Разведывательное сообщество не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско России,
– отметил Кулеба.
О чем говорится в докладе американской разведки
Американская разведка в своем докладе не рассказала о вмешательстве правительства Украины в выборы в США. Однако в ней говорится, что отдельные украинские политики, в частности нардеп Андрей Деркач, способствовали в этом России.
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Вмешательство Деркача в выборы США: коротко
- Соединенные Штаты Америки 10 сентября 2020 года наложили санкции на народного депутата Андрея Деркача, который якобы поддерживал связи с российской разведкой и уже более 10 лет является активным российским агентом.
- В начале января 2021 года Министерство финансов США добавило Деркача в санкционный список.
- Уже в марте американская разведка обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. В то же время отметили важную роль в этом Деркача.
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