Соединенные Штаты Америки не нашли доказательств вмешательства правительства Украины в президентские выборы. Это означает громкое фиаско для России.

Именно Россия хотела уменьшить поддержку Украины от США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Украина не вмешивалась в выборы США

По его словам, это – конец мифа о вмешательстве Украины в выборы.

Разведывательное сообщество не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско России,

– отметил Кулеба.

О чем говорится в докладе американской разведки

Американская разведка в своем докладе не рассказала о вмешательстве правительства Украины в выборы в США. Однако в ней говорится, что отдельные украинские политики, в частности нардеп Андрей Деркач, способствовали в этом России.

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Вмешательство Деркача в выборы США: коротко