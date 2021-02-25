Запад обеспокоен политическим кризисом, который разворачивается в Грузии – задержанием власти лидера крупнейшей оппозиционной партии. Эксперты в Вашингтоне не исключают вероятность того, что США вынуждены будут ввести санкции против грузинского правительства.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Ограничения могут ввести если ситуация не изменится. В то же время эксперты добавили, что соответствующая ситуация в Грузии – это отход от демократии.

К теме Оппозиция Грузии заявила о начале постоянных протестов

Штурм офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение" и задержание ее лидера Ника Мелия вызвало беспокойство в США. После событий в Тбилиси в Госдепартаменте выступили с заявлением и призвали обе стороны к переговорам.

В Украине продолжат протесты из-за приговора Стерненку

Протестующие в Украине намерены продолжить акции в поддержку активиста и бывшего руководителя одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненка, которого накануне приговорили к более чем 7 лет заключения. Вечером 23 февраля митинг состоялся возле Офиса Президента – протестующие требовали освобождения активиста.

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