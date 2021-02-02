США назвали одно из условий для отмены санкций против "Северного потока-2"
Соединенные Штаты выступают за пересмотр газового контракта Украины и России. По информации СМИ, это даже может стать одним из условий отмены санкций против газопровода "Северный поток-2".
Источник: Handelsblatt
Информированный источник, близкий к переговорам, заявил, что США поддерживают пересмотр контракта между Украиной и Россией на транзит газа в страны ЕС.
Важно Почему Россия избегает транзита газа через Украину
По предварительной информации, это могло бы стать одним из условий отмены санкций против газопровода "Северный поток-2". В то же время пока неизвестно, какие именно пункты газового контракта следовало бы изменить, чтобы снять санкции.
Заметим, что предыдущая администрация США называла подписание газового контракта в 2019 году значительным достижением.
Что известно о контракте на транзит газа
- Новый контракт между Украиной и Россией приняли в конце 2019 года. Его срок составляет 5 лет с возможностью пролонгации до 2034 года.
- Минимальный объем транзита в первый год определяется на уровне 65 миллиардов кубометров газа, в последующие 4 года - 40 миллиардов кубометров.
- Также Украина и Россия, согласно договору, больше не имеют взаимных претензий, а из российских активов за рубежом сняли аресты, которые были наложены по искам Украины.
Строительство "Северного потока-2": главное
- Россия начала строительство газопровода в обход Украины еще в 2015 году. Сейчас работы уже почти завершили.
- Достроить "Северный поток-2" не могут из-за американских санкций на компании подрядчиков.
- США считают, что газопровод позволит России усилить давление на ЕС и Украину. Кстати, если его таки достроят, то наше государство ежегодно будет терять около 1,5 миллиарда гривен.
- По данным СМИ, новый президент США Джо Байден хочет сделать все, чтобы "Северный поток-2" не построили.
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