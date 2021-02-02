Соединенные Штаты выступают за пересмотр газового контракта Украины и России. По информации СМИ, это даже может стать одним из условий отмены санкций против газопровода "Северный поток-2".

Источник: Handelsblatt

Информированный источник, близкий к переговорам, заявил, что США поддерживают пересмотр контракта между Украиной и Россией на транзит газа в страны ЕС.

Важно Почему Россия избегает транзита газа через Украину

По предварительной информации, это могло бы стать одним из условий отмены санкций против газопровода "Северный поток-2". В то же время пока неизвестно, какие именно пункты газового контракта следовало бы изменить, чтобы снять санкции.

Заметим, что предыдущая администрация США называла подписание газового контракта в 2019 году значительным достижением.

Что известно о контракте на транзит газа

Новый контракт между Украиной и Россией приняли в конце 2019 года. Его срок составляет 5 лет с возможностью пролонгации до 2034 года.

Минимальный объем транзита в первый год определяется на уровне 65 миллиардов кубометров газа , в последующие 4 года - 40 миллиардов кубометров.

, в последующие 4 года - 40 миллиардов кубометров. Также Украина и Россия, согласно договору, больше не имеют взаимных претензий, а из российских активов за рубежом сняли аресты, которые были наложены по искам Украины.

Обратите внимание! До подписания соглашения газотранспортная система транспортировала 80 – 90 миллиардов кубометров газа ежегодно. Однако даже несмотря на уменьшение объемов транспортировки газа, президент Владимир Зеленский утверждает, что в течение этих 5 лет Украина получит по меньшей мере более 7 миллиардов долларов.