В Соединенных Штатах стартует распространение уже третьей вакцины против коронавируса. Первые дозы препарата компании Johnson & Johnson доставят уже 2 марта.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Преимущества этой вакцины в том, что для прививки необходима лишь одна доза. К тому же препарат может храниться в обычных холодильниках. Недостаток – вакцина эффективна для предотвращения умеренных и тяжелых случаев COVID-19 лишь на 72% в США, а по миру – на 66%.

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