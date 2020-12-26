В штате Кентукки местный житель решил необычным путем расчистить двор собственного дома от снега. Для решения проблемы он использовал огнемет.

Видео того, как мужчина убирал снег, появилось в сети. Его опубликовал на своей странице в фейсбуке сосед американца.

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На записи видно, как житель США взял в руки огнемет и с его помощью в кратчайшие сроки убрал снег с собственного двора.

Некоторые используют лопату, другие – огнемет,

– отметил автор ролика в комментарии к сообщению.

Соответствующее видео начали активно распространять пользователи соцсетей.

Американец расчищал снег огнеметом: смотрите видео