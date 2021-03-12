Леонид Кравчук считает присутствие представителя США на встрече в нормандском формате необходимой. Он предположил, что это заставит Россию идти на уступки.

По мнению Кравчука, Соединенные Штаты Америки являются единственным государством, с которым "будет считаться" Россия. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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"У России такой нрав. Она никогда не слушает тех, кого она не боится, а (США – 24 канал) единственная страна в мире, с которой она будет считаться", – сказал Леонид Кравчук.

По его словам, президент Джо Байден отмечал, что не позволит России нарушать нормы международного права в отношении Украины.

Так присутствие там США могло бы придать нормандскому формату больше влияния и силы,

– заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук добавил, что на встрече в нормандском формате обязательно должен быть представитель США. При этом он добавил, что речь идет не о присутствии собственно президента, это может быть вице-президент, госсекретарь или любой другой официальный представитель.

Обратите внимание! Леонид Кравчук заявил, что уже в апреле 2021 года может состояться встреча "нормандской четверки". В то же время в России – " о таких планах слышали".

Встреча "нормандской четверки": коротко