США может придать нормандскому формату больше влияния, – Кравчук
Леонид Кравчук считает присутствие представителя США на встрече в нормандском формате необходимой. Он предположил, что это заставит Россию идти на уступки.
Источник:24 канал
По мнению Кравчука, Соединенные Штаты Америки являются единственным государством, с которым "будет считаться" Россия. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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"У России такой нрав. Она никогда не слушает тех, кого она не боится, а (США – 24 канал) единственная страна в мире, с которой она будет считаться", – сказал Леонид Кравчук.
По его словам, президент Джо Байден отмечал, что не позволит России нарушать нормы международного права в отношении Украины.
Так присутствие там США могло бы придать нормандскому формату больше влияния и силы,
– заявил глава украинской делегации в ТКГ.
Кравчук добавил, что на встрече в нормандском формате обязательно должен быть представитель США. При этом он добавил, что речь идет не о присутствии собственно президента, это может быть вице-президент, госсекретарь или любой другой официальный представитель.
Встреча "нормандской четверки": коротко
- С начала 2021 года на Донбассе обострился военный конфликт, поэтому уже по меньшей мере 17 военных погибли.
- В то же время встречу "нормандской четверки" постоянно откладывают. Одной из причин является нежелание России признавать себя стороной конфликта.
- Владимир Зеленский заявил, что откладывать обсуждение важных вопросов больше нельзя, поэтому он готов встретиться с каждым лидером "нормандской четверки" отдельно.
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