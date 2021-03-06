За последние 2 месяца решения властей Украины кардинально изменились. Писатель и журналист Станислав Асеев связывает это, прежде всего, с выборами в Соединенных Штатах Америки.

В целом политика Украины в отношении России становится более жесткой. Такое мнение он высказал в интервью.

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Возможно, из администрации США дают какие-то сигналы, что мы можем, скажем так, вести политику в отношении России жестче,

– отметил Асеев.

"И в Трехсторонней контактной группе, когда Леонид Кравчук заявляет, что мы должны отвечать обстрелами на обстрелы. И Ермак сказал, что выполнить минские договоренности так, как они прописаны, буквально, уже невозможно", – сказал журналист.

Уверенность администрации Зеленского исчезла

По его словам, еще недавно администрация президента была уверена, что Украина будет встречать свое 30-летие уже в Донецке. Но сейчас наступает понимание того, что этого в ближайшие годы, скорее всего, не произойдет.

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"Поэтому я думаю, что, прежде всего, это США, а, возможно, и полный тупик в переговорах в Минске по всем "фронтам" – политический, безопасный, гуманитарный. Там почти ничего не происходит", – также сказал Асеев.

Напомним! Российские оккупанты заявили о выходе из перемирия. Они позволили открывать своим боевикам "предупредительный" огонь по украинским позициям.