Демократ Джо Каннингем открыл банку пива и произнес тост за понимание между двумя правящими партиями. Сделал он это во время своего прощального выступления в Палате представителей Конгресса США, отметив, что этому его научил дедушка.

В Палату представителей Каннингем был избран от Южной Каролины. Но на этих выборах он проиграл, а потому покидает американский Конгресс. Об этом сообщает американское издание The Hill.

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Как все было

Во время своего последнего выступления Каннингем рассказал о мудрости, которой его научил дедушка.

Чтобы улучшить эту страну, мы должны собраться вместе, мы должны сесть и послушать друг друга и возможно даже выпить пива,

– сказал он.

После этого конгрессмен достал из внутреннего кармана пиджака банку с пивом и громко открыл ее.

Он произнес, что поднимает этот бокал за своих коллег – как за демократов, так и республиканцев.

После этого политик поставил банку на стол, не сделав ни одного глотка.

Все это время конгрессмен был в защитной маске.

В США конгрессмен во время последнего выступления произнес тост с пивом в руках: видео Джо Каннингема

Давний ценитель пива

Каннингем уже не впервые отметился своей любовью к пиву. В прошлом году в январе политик пытался пронести в зал заседаний Палаты представителей 6 банок крафтового пива, изготовленного на местной пивоварни в его родном штате.

Его туда не пустили из-за правил, которые позволяют приносить только воду. Поэтому Каннингему пришлось оставить напиток в гардеробе. Впоследствии выяснилось, что пиво предназначалось для его коллеги.