Так учил дед: конгрессмен в США во время выступления открыл пиво и произнес тост – видео
Демократ Джо Каннингем открыл банку пива и произнес тост за понимание между двумя правящими партиями. Сделал он это во время своего прощального выступления в Палате представителей Конгресса США, отметив, что этому его научил дедушка.
В Палату представителей Каннингем был избран от Южной Каролины. Но на этих выборах он проиграл, а потому покидает американский Конгресс. Об этом сообщает американское издание The Hill.
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Как все было
- Во время своего последнего выступления Каннингем рассказал о мудрости, которой его научил дедушка.
Чтобы улучшить эту страну, мы должны собраться вместе, мы должны сесть и послушать друг друга и возможно даже выпить пива,
– сказал он.
- После этого конгрессмен достал из внутреннего кармана пиджака банку с пивом и громко открыл ее.
- Он произнес, что поднимает этот бокал за своих коллег – как за демократов, так и республиканцев.
- После этого политик поставил банку на стол, не сделав ни одного глотка.
- Все это время конгрессмен был в защитной маске.
В США конгрессмен во время последнего выступления произнес тост с пивом в руках: видео Джо Каннингема
Давний ценитель пива
Каннингем уже не впервые отметился своей любовью к пиву. В прошлом году в январе политик пытался пронести в зал заседаний Палаты представителей 6 банок крафтового пива, изготовленного на местной пивоварни в его родном штате.
Его туда не пустили из-за правил, которые позволяют приносить только воду. Поэтому Каннингему пришлось оставить напиток в гардеробе. Впоследствии выяснилось, что пиво предназначалось для его коллеги.
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