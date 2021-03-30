Прямо в эти дни на планете разворачивается новая гонка передовых держав. В первую очередь речь идет о США и Китае. А вот Россия оказалась на обочине геополитических союзов и отчаянно мечется в поисках союзников.

Минувшая неделя на геополитической карте мира запомнилась первой пресс-конференцией президента США Джо Байдена, скандальной встречей американской и китайской делегаций в Анкоридже. А также – громкими заявлениями главы МИД России Сергея Лаврова об отказе от доллара и системы международных банковских платежей SWIFT.

Предыдущий выпуск Охота за призраком Лукашенко: какой подарок получил президент Беларуси

Но если слова лидеров первых двух стран имеют реальный вес, то вот на истерику России уже мало кто обращает внимание. Во время пресс-конференции Джо Байден много говорил о внешней политике США и сводились его слова к одному:

Китай – главный конкурент Америки,

а Путин – автократ, которого нужно заставить поверить в демократию.

Конечно же в Москве, этот посыл услышали еще до пресс-конференции, а потому Кремлевская верхушка попыталась как-то переманить Китай на свою сторону.

Мол, Запад хочет задушить 2 самые большие автократии мира – российскую и китайскую, а потому нужно объединяться вокруг борьбы с общим врагом.

И вот на фоне угрозы нового санкционного давления со стороны Запада, глава МИД России Сергей Лавров резко полетел в Пекин. Там он попытался убедить китайское правительство, что они просто вынуждены отказаться от международных расчетов в долларах и перейти на национальные валюты. Так как доллар – это инструмент давления со стороны США – увещевал китайцев Лавров.

Интересно Влияние России и дипломатическое напряжение: что происходит с отношениями США и Китая

Но Москве куда проще отказаться от доллара, когда товарооборот между Россией и США составляет около 24 миллиардов долларов в год. А вот Пекину это сделать будет куда сложнее – их годичный товарооборот с Америкой достигает почти 600 миллиардов долларов. Да и нужна ли китайцам эта авантюра – большой вопрос.



Сергей Лавров / Фото Global Look Press

Но на этом Лавров не сдался и попытался убедить Китай, что Запад может отключить их от системы SWIFT, а потому нужно идти на опережение и самим от него отказаться. Китайцы Лаврова конечно послушали, покивали головами – и буквально на следующий день решили наоборот инвестировать в систему SWIFT.

Что такое SWIFT? Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям мира отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной стандартизированной и надежной форме.

В Поднебесной ранее жаловались на глюки в системе из-за большого потока транзакций, а потому отныне работу SWIFT в Китае будет поддерживать новосозданная госструктура. Так и поехал Лавров домой ни с чем.

Главная ошибка Кремля

Но, главной ошибкой Кремля стало то, что там поверили, что Китай в принципе станет их союзником. Россия не учла один очень важный исторический факт – Китай никогда и ни с кем не создает союзы.

Взаимовыгодные отношения – да, союзы – никогда.

Потому, похоже, что Россия окончательно оказалась на обочине геополитики, ведь в XXI веке уже никого не удивишь устаревшим ядерным оружием. Новое оружие – это:

сильная экономика;

технологический прогресс.

И вот именно в этих сферах США и Китай и разворачивают борьбу. В Вашингтоне уже хорошо уяснили, что будущее могущество Америки – за этим. Красочнее всех стратегию конкурентной борьбы США и Китая очертил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Интересно Путин боится экономической войны, – российский публицист о новом вторжении в Украину

Он признал, что отношения с КНР будут непростыми, и хотя США готовы агрессивно бороться против недемократического поведения Китая, но в то же время, Вашингтон готов сотрудничать с Пекином там, где это будет выгодно обеим сторонам.

Главная стратегия США в борьбе с Китаем

А дальше добавил, главная стратегия США в борьбе с Китаем будет заключатся в следующей формуле: вместо попыток замедлить рост экономики Китая санкционным давлением, Америка будет наращивать собственное влияние и развивать технологии, чтобы просто потеснить Китай как конкурента.

В Администрации Байдена хоть и обвинили Китай в нечестной рыночной борьбе с помощью государственных дотаций для бизнеса, но всё же взяли подобную стратегию на вооружение и у себя дома.



В Администрации Байдена есть стратегия / Фото Гейджа Скимора

Команда Байдена уже вбросила в экономику страны почти 2 триллиона долларов в виде помощи всем гражданам и отраслям, которые пострадали от пандемии коронавируса. И это дало толчок многим сферам бизнеса в Америке. Но это, похоже, только начало.

Накануне стало известно о еще одном экономическом пакете от Байдена для стимулирования экономики – еще на 4 триллиона долларов. Львиная доля этих денег пойдет на модернизацию американского производства и технологической сферы, такой как сети 5G, которыми так хвастается Китай.

Нужно прочесть США "оживят" отношения с Украиной, чтобы поддержать Зеленского, – Белый дом

Еще один пакет помощи пойдет на борьбу с изменением климата – проще говоря – это миллиарды долларов поддержки для компаний, которые занимаются разработками возобновляемых источников энергии и, конечно же, электромобилей.

Большое строительство по-американски

Но самый крупный экономический пакет, в 1 триллионов долларов, пойдет на беспрецедентное развитие американской инфраструктуры. Такое себе Большое строительство по-американски.

Но это будет не просто ремонт дорог, а создание инфраструктуры, которая поможет бизнесу, даже с самых дальних уголков страны, быстро доставлять товары для экспорта.

Конечно же, такие проекты Вашингтона не останутся без внимания в Пекине. Скорее всего там ответят зеркально. Но, стоит отметить, что Китай дает сигналы США о возможном сотрудничестве в другой области – области безопасности.

Сразу после встречи американских и китайских дипломатов в Анкоридже, министр иностранных дел Китая Ван И, отправился в страны, которые считаются союзниками США:

Саудовскую Аравию;

Турцию;

Иран.

В то же время глава КРН Си Цзиньпин вышел на контакт с правительством Северной Кореи. Конечно, этот шаг был сделан, чтобы показать, что именно Китай главный соперник США.

Полный выпуск блога: смотрите видео

Но предшествовало этим визитам очень важное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкоридже. Он заявил, цитирую: "Наши интересы пересекаются по Ирану, Северной Корее и климату".

Что хочет показать Китай

А потому многие аналитики допускают, что контакты с Северной Кореей и визит в Иран могут сигнализировать о заинтересованности Китая в сотрудничестве с США для разрешения споров по ядерным программам этих двух стран.

Китай банально хочет показать США и всему миру, в первую очередь, что они не ось зла, они готовы совместно делать мир лучше. И конечно же, не стоит забывать о том, что сразу после избрания Байдена, Китай обратился к новой администрации с призывом возобновить сотрудничество после конфронтации в годы правления Трампа.

Читайте также Проблем много и без Украины: чем занимался Джо Байден в свои первые 60 дней президентства

Поэтому, похоже, что отношения США и Китая будут не легкими, но в то же время и не воинственными. А потому все надежды Москвы получить союзника в лице Пекина для борьбы с Западом, похоже с треском провалились.

Потому остается сегодня Кремль у разбитого корыта с мечтами о покорении мира. Вот только мир, похоже, эти мечты уже даже не замечает и ведет свою игру.