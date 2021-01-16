Правительство США 16 января совершило последнюю смертную казнь при каденции Дональда Трампа. В федеральной тюрьме города Терре-Хот был казнен Дастин Хигс.

Данная казнь стала 13-й за время президентства Трампа. Об этом сообщает Daily Mail.

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48-летний Хигс получил смертельную инъекцию за похищение и убийство 3 женщин в заповеднике Мэриленда в 1996 году.

Он стал третьим человеком, которого казнили в США с начала недели – с 11 января 2021 года. Согласно информации издания, в своем последнем слове Хигс заявил, что он "не виновен в организации убийств".

Обратите внимание! 13 января в США казнили первую за 70 лет женщину – Лизу Монтгомери. Она была осуждена за убийство беременной женщины.

Смертная казнь в США: коротко