В США казнили последнего осужденного при каденции Трампа
Правительство США 16 января совершило последнюю смертную казнь при каденции Дональда Трампа. В федеральной тюрьме города Терре-Хот был казнен Дастин Хигс.
Данная казнь стала 13-й за время президентства Трампа. Об этом сообщает Daily Mail.
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48-летний Хигс получил смертельную инъекцию за похищение и убийство 3 женщин в заповеднике Мэриленда в 1996 году.
Он стал третьим человеком, которого казнили в США с начала недели – с 11 января 2021 года. Согласно информации издания, в своем последнем слове Хигс заявил, что он "не виновен в организации убийств".
Смертная казнь в США: коротко
- Смертная казнь признана мерой наказания в пределах 28 штатов США, хотя на практике применялась не везде.
- В 2019 году опрос Института Геллапа показал, что только 36% американцев поддерживают смертную казнь как высшую меру наказания. В то же время примерно 60% – пожизненное заключение.
- В июле 2020 года впервые за 17 лет смертную казнь провели на федеральном уровне. Перед этим соответствующий приговор исполняли в 2003 году.
- 20 января Сенат начнет рассматривать импичмент Дональда Трампа. В этот же день состоится инаугурация его преемника Джозефа Байдена – по информации издания, в США ожидают, что Байден выступит против соответствующего наказания.
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