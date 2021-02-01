На северо-востоке США зафиксировали мощный снежный шторм. Поэтому в многих городах временно остановили работу крупные центры тестирования и вакцинации против коронавируса.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Всего в США уже сделали более 30 миллионов прививок против COVID-19. Украина же рассчитывает получить первые 117 тысяч доз вакцины уже в феврале 2021 года. В то же время производители препаратов не успевают удовлетворить спрос на них. Эксперты предполагают, что со временем это может привести к "вакцинному национализму".

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Блинкен призвал Россию освободить Навального

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию освободить оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных во время протестов в стране. В частности, в Америке осуждают неоднократное использование жестких тактик против мирных демонстрантов и журналистов российскими властями.

Военный переворот в Мьянме

Соединенные Штаты обеспокоены военным переворотом в Мьянме. Военные организовали его за считанные часы до первого заседания нового парламента. В частности, 1 февраля 2021 года контролируемый военными телеканал сообщил, что из-за якобы фальсификации выборов страной будет руководить главнокомандующий Мин Аун Хлаинга, а в стране в течение года будет действовать чрезвычайное положение.

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