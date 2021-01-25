Правительство Соединенных Штатов Америки хочет вновь возобновить ограничения въезда в страну иностранцам. Такие меры будут касаться людей, которые в течение последних 14 дней были в 26 странах ЕС.

Голос Америки: 24 канал

А также в Великобритании, Ирландии, Бразилии и Южно-Африканской республике. Все связано с обнаруженными новыми штаммами коронавируса в этих странах.

Важно Без президенского кресла и бизнеса: Трамп несет убытки из-за штурма Капитолия

Официальный импичмент

Палата представителей Конгресса США формально передает в понедельник в Сенат документы по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. Импичмент Трампу Палата представителей объявила по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам и мятежу, которые 6 января вылились в попытку захвата Капитолия США. Теперь этот вопрос рассмотрит Сенат, где демократы накануне получили формальное большинство.

Ядерный договор с Россией

Администрация президента США Джозефа Байдена предлагает России продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях на 5 лет. Соответствующее соглашение ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия. Соответствующее предложение передали российской стороне.

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