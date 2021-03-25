Украина может рассчитывать на поддержку США в вопросе обороны от российской агрессии. Кроме того, Штаты могут присоединиться к вызовам, которые существуют внутри Украины. Речь идет о борьбе с коррупцией и реформах.

Такое заявление сделал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Он подчеркнул, что предстоящий разговор Зеленского и Байдена очень символический, а поэтому "должен быть подкреплен действиями".

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По словам Джорджа Кента, Штаты стремятся, чтобы Украина преуспела. Но для этого нужно предпринимать конкретные действия.

Мы хотим, чтобы правительство и президент достигли успеха. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы,

– отметил Кент.

Он добавил, что доверие очень важно в любых отношениях. Это, по его мнению, касается ситуации как внутри страны, так и между странами.

Относительно Владимира Зеленского и его политики Кент сказал, что "самое главное – чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу".

Обратите внимание! После инаугурации на посту президента США Джозеф Байден до сих пор не провел ни одного разговора с Владимиром Зеленским, хотя и заявлял, что Украина для него – один из приоритетов. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель не видит в этом серьезной проблемы.

Добавим, что Джозеф Байден, например, успел поговорить с Владимиром Путиным и некоторыми европейскими лидерами.