США и ЕС негативно оценили законопроект "слуг" о судебной реформе
Представители США и Евросоюза в Украине призвали Верховную Раду пересмотреть законопроект о Высшей квалификационной комиссии судей. Ведь он нуждается, по их мнению, в совершенствовании.
Источник:твиттер представительства ЕС в Украине
Особенно в части усиления роли в ней международных экспертов. Соответствующее заявление обнародовано представительством ЕС в твиттере 26 марта.
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Международные партнеры просят Украину усовершенствовать законопроект о ВККС
С председателем комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андреем Костиным 26 марта встретились представители международных партнеров Украины:
- Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.
- И временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин.
Они обратили внимание депутата на необходимость усовершенствовать законопроект о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей. Особенно по:
- Обеспечению независимости комиссии по отбору членов ВККС,
- И установлению значимой роли независимых экспертов.
О каком законопроекте идет речь
- Представители ЕС и США имели в виду законопроект 3711-д "О внесении изменений к Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторым законам Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины". Его Рада приняла в первом чтении 3 марта.
- Представитель "Слуги народа" Андрей Костин, к которому обратились международные партнеры Украины, является одним из инициаторов этого законопроекта.
- ВККС вместе с Высшим советом правосудия – это органы, которые определяют качество и добропорядочность судей в Украине. Но именно ВККС проводит конкурсы на все судейские должности.
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