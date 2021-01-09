В США арестовали мужчину, который нес трибуну спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время беспорядков в Вашингтоне. Им оказался 36-летний Адам Джонсон из Флориды.

Фотографию Джонсона с трибуной активно распространяли в соцсетях. Об этом сообщает CNN.

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36-летнего мужчину отправили в тюрьму округа Пинеллас вечером 8 января. В то же время Адама Джонсона обвинили по нескольким пунктам:

пребывание в закрытом помещении без законных полномочий;

кража государственного имущества;

насильственное проникновение и хулиганство на территории Капитолия.

Во время беспорядков в Вашингтоне он незаконно проник в Капитолий и снял трибуну спикера Палаты представителей с места ее хранения.

Обратите внимание! Согласно информации Miamiherald, Джонсон – домохозяин. Он живет со своей женой, местным врачом, и 5 детьми. Адам Джонсон впервые должен выступить в суде относительно беспорядков в Вашингтоне 11 января, сообщает издание.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: главное

В Конгрессе США 6 января должны были объявить официальные результаты президентских выборов.

Под стенами парламента собрались сторонники Дональда Трампа. Он не соглашался со своим поражением, поэтому призвал своих сторонников прийти с протестом и выразить несогласие с результатами выборов.

Однако сторонники Трампа решили прорваться внутрь Капитолия, где и проходило заседание Конгресса. Внутри здания произошла стрельба. Погибли по меньшей мере 5 человек.

Объявить победителя выборов удалось лишь 7 января – новым президентом США станет Джозеф Байден.



Главное о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала