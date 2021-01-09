В США арестовали мужчину, который нес трибуну во время штурма Капитолия
В США арестовали мужчину, который нес трибуну спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время беспорядков в Вашингтоне. Им оказался 36-летний Адам Джонсон из Флориды.
Фотографию Джонсона с трибуной активно распространяли в соцсетях. Об этом сообщает CNN.
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36-летнего мужчину отправили в тюрьму округа Пинеллас вечером 8 января. В то же время Адама Джонсона обвинили по нескольким пунктам:
- пребывание в закрытом помещении без законных полномочий;
- кража государственного имущества;
- насильственное проникновение и хулиганство на территории Капитолия.
Во время беспорядков в Вашингтоне он незаконно проник в Капитолий и снял трибуну спикера Палаты представителей с места ее хранения.
Штурм Капитолия в Вашингтоне: главное
- В Конгрессе США 6 января должны были объявить официальные результаты президентских выборов.
- Под стенами парламента собрались сторонники Дональда Трампа. Он не соглашался со своим поражением, поэтому призвал своих сторонников прийти с протестом и выразить несогласие с результатами выборов.
- Однако сторонники Трампа решили прорваться внутрь Капитолия, где и проходило заседание Конгресса. Внутри здания произошла стрельба. Погибли по меньшей мере 5 человек.
- Объявить победителя выборов удалось лишь 7 января – новым президентом США станет Джозеф Байден.
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