Средства массового уничтожения, – Данилов о пророссийских СМИ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал пророссийские СМИ в Украине "средствами массового уничтожения". Он отметил, что деятельность некоторых каналов не касается свободы слова.
Источник:Укринформ
По словам Данилова, у этих каналов другие заказы.
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Что думает Данилов о пророссийских СМИ
Секретарь СНБО отметил, что есть СМИ, которые озвучивают нарративы страны-агрессора и распространяют информацию из России. Это совершенно недопустимая вещь.
Они работают не как средства массовой информации, а как средства массового уничтожения,
– подчеркнул Данилов.
Политик отметил, что Россия ведет информационную войну для "защиты русскоязычных", которая может быть опасной для многих стран. Так, другие государства тоже могут оказаться в ситуации, добавил Данилов, когда "русскоязычных" начнут "защищать" без их согласия.
Блокировка медведчуковских каналов: что надо знать
- СНБО 2 февраля применил санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником кума Путина Виктора Медведчука. Поэтому телеканалы Козака ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали.
- Тогда медведчуковские журналисты создали новый канал на базе львовского "Першого незалежного".
- Он начал вещание 26 февраля, однако уже после первого часа эфира канал начали блокировать провайдеры.
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