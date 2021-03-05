По словам Данилова, у этих каналов другие заказы.

Кстати Украина не боится ответа Путина, – Данилов о санкциях против Медведчука

Что думает Данилов о пророссийских СМИ

Секретарь СНБО отметил, что есть СМИ, которые озвучивают нарративы страны-агрессора и распространяют информацию из России. Это совершенно недопустимая вещь.

Они работают не как средства массовой информации, а как средства массового уничтожения,

– подчеркнул Данилов.

Политик отметил, что Россия ведет информационную войну для "защиты русскоязычных", которая может быть опасной для многих стран. Так, другие государства тоже могут оказаться в ситуации, добавил Данилов, когда "русскоязычных" начнут "защищать" без их согласия.

Блокировка медведчуковских каналов: что надо знать

СНБО 2 февраля применил санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником кума Путина Виктора Медведчука. Поэтому телеканалы Козака ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали.

Тогда медведчуковские журналисты создали новый канал на базе львовского "Першого незалежного".

Он начал вещание 26 февраля, однако уже после первого часа эфира канал начали блокировать провайдеры.



Санкции против Козака / Инфографика 24 канала