Сразу в двух областях есть опасность схода лавин: где именно
Спасатели 21 февраля объявили значительную снеголавинную опасность. Причиной этого стали значительные снегопады в двух областях Украины.
Источник:ГСЧС
Именно поэтому в течение 21 февраля в горах будет сохраняться 3 уровень снеголавинной опасности.
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Где будет опасность схода лавин
- в высокогорье Закарпатской области;
- в горах Львовской области.
В то же время пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста поделилась фотографией заснеженной вершины горы Поп Иван. Там по состоянию на 08:10 температура воздуха составляла -6 градусов.
Какой будет погода 21 февраля
- Погода в Украине в воскресенье, 21 февраля, будет облачной, но с прояснениями. На Востоке будет падать слабый снег, в остальных областях страны осадков не прогнозируют.
- Ночью морозы не планируют отступать. Однако днем будет "плюсовая" температура, теплее всего – на Закарпатье.
- Синоптик Наталья Диденко призвала быть осторожными под домами, билбордами, большими деревьями, большими конструкциями – возможны сходы снега и льда.
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