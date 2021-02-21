Спасатели 21 февраля объявили значительную снеголавинную опасность. Причиной этого стали значительные снегопады в двух областях Украины.

Именно поэтому в течение 21 февраля в горах будет сохраняться 3 уровень снеголавинной опасности.

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Где будет опасность схода лавин

в высокогорье Закарпатской области;

в горах Львовской области.

В то же время пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста поделилась фотографией заснеженной вершины горы Поп Иван. Там по состоянию на 08:10 температура воздуха составляла -6 градусов.

Какой будет погода 21 февраля

Погода в Украине в воскресенье, 21 февраля, будет облачной, но с прояснениями. На Востоке будет падать слабый снег, в остальных областях страны осадков не прогнозируют.

Ночью морозы не планируют отступать. Однако днем будет "плюсовая" температура, теплее всего – на Закарпатье.

Синоптик Наталья Диденко призвала быть осторожными под домами, билбордами, большими деревьями, большими конструкциями – возможны сходы снега и льда.

Больше о том, какой будет погода весной, – читайте по ссылке.