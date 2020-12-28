Сразу 5 самолетов не смогли приземлиться в Одессе: что случилось
В Одессе из-за сильного тумана 28 декабря не смогли вовремя приземлиться сразу 5 авиалайнеров. Погодные условия снизили видимость в зоне посадки Одесского аэропорта до 450 метров.
Вертикальная видимость составляла всего 30 метров. Об этом сообщает Укринформ.
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Самолет Ryanair, который следовал из Дюссельдорфа, кружил над аэропортом 40 минуты. Впоследствии он улетел в Румынию и совершил вынужденную посадку в аэропорту Констанца.
Авиалайнер Boeing, который летел из Стамбула, час кружил над Черным морем. Однако погодная ситуация не улучшилась, и лайнер полетел в Киев.
Кроме того, погодные условия помешали приземлиться вовремя лайнерам, которые направлялись в Одессу из Варшавы и Борисполя.
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