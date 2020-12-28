В Одессе из-за сильного тумана 28 декабря не смогли вовремя приземлиться сразу 5 авиалайнеров. Погодные условия снизили видимость в зоне посадки Одесского аэропорта до 450 метров.

Вертикальная видимость составляла всего 30 метров. Об этом сообщает Укринформ.

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Самолет Ryanair, который следовал из Дюссельдорфа, кружил над аэропортом 40 минуты. Впоследствии он улетел в Румынию и совершил вынужденную посадку в аэропорту Констанца.

Авиалайнер Boeing, который летел из Стамбула, час кружил над Черным морем. Однако погодная ситуация не улучшилась, и лайнер полетел в Киев.

Кроме того, погодные условия помешали приземлиться вовремя лайнерам, которые направлялись в Одессу из Варшавы и Борисполя.

Обратите внимание! 29 декабря Одессу накрыли сильные туманы. На завтра синоптики прогнозируют аналогичную погодную ситуацию. Спасатели призывают водителей быть максимально осторожными.