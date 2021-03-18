Президент України Володимир Зеленський вітає заяву міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» щодо підтримки територіальної цілісності України та створення Кримської платформи з метою деокупації півострова.

Так глава держави відреагував на заяву очільників МЗС країн G7 про засудження російської агресії проти України та окупації Криму. Міністри оприлюднили її 18 березня.

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Це справжній жест дружби – підтримати нашу ініціативу щодо створення міжнародної Кримської платформи,

– наголосив Зеленський.

Й додав, що це важливо для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму та припинення російської агресії. "Україна рухається до миру", – підкреслив він.

Довідка. Кримська платформа – це дипломатична ініціатива України, міжнародна платформа для обговорення з партнерами деокупації Криму.

Заява глав МЗС країн G7: що відомо