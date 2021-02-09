Колишня очільниця Слов'янської міської ради Неля Штепа заявила клопотання про допит Петра Порошенка, Арсенія Яценюка та ще 48 інших свідків у суді.

Розглядати справу Штепи по суті Орджонікідзевський районний суд Харкова почав у вівторок, 9 лютого. У суді вже заслухали обвинувальний акт.

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Її звинувачують у створенні терористичних організацій та замах на територіальну цілісність України, в організації соцопитування щодо федералізації та відсутності протидії захоплення адмінбудівель.

За версією звинувачення, дії Штепи привели до загибелі людей. Водночас сама жінка своєї вини не визнає, цю позицію підтримали також її депутати.

Кого захист викликає як свідків

На наступному засіданні, яке заплановане на 16 лютого, мають заслухати саму Штепу. Перед тим, як присутпити до вивчення письмових документів, судді допитають свідків обвинувачення та захисту.

Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, зокрема:

Як відреагували у суді

Судді погодилися на допуск до допиту всіх свідків – як тих, що заявило звинувачення, так і тих, про когось просить захист. Водночас там нагадали, що сторони мають права відмовитися від того чи іншого свідка.

Якщо свідок з якихось причин не може прибути, ви не позбавлені можливості заявити клопотання про відеоконференцію

– зауважила суддя Олена Глибко.

Коротко про Нелю Штепу