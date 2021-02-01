Справи Майдану: підозрюваний у вбивстві журналіста Сергієнка постане перед судом
Підозрюваний у викраденні та вбивстві учасника Євромайдану журналіста Василя Сергієнка постане перед судом. Офіс генпрокурора скерував в установу відповідний обвинувальний акт.
Джерело: Офіс генпрокурора
За даними слідства, обвинувачений у складі злочинного угруповання викрав, катував і вбив журналіста Василя Сергієнка – одного із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському, що на Черкащині.
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Прокурори надіслали до суду обвинувальний акт щодо нього.
Що відомо про вбивство євромайданівця
- Активіста викрали з двору власного будинку 4 квітня 2014 року, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.
- Наразі обвинувачений разом із ще 5 людьми перебуває на лаві підсудних за обвинуваченням у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста, ще 2 фігурантів справи – у розшуку.
- Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.
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