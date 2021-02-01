Підозрюваний у викраденні та вбивстві учасника Євромайдану журналіста Василя Сергієнка постане перед судом. Офіс генпрокурора скерував в установу відповідний обвинувальний акт.

Джерело: Офіс генпрокурора За даними слідства, обвинувачений у складі злочинного угруповання викрав, катував і вбив журналіста Василя Сергієнка – одного із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському, що на Черкащині. Читайте також Справи Майдану: суд дозволив проведення спецрозслідування щодо Павла Лебедєва Прокурори надіслали до суду обвинувальний акт щодо нього. Що відомо про вбивство євромайданівця Активіста викрали з двору власного будинку 4 квітня 2014 року, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

Наразі обвинувачений разом із ще 5 людьми перебуває на лаві підсудних за обвинуваченням у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста, ще 2 фігурантів справи – у розшуку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань. Зверніть увагу! Раніше Печерський районний суд Києва 21 січня надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування щодо Станіслава Шуляка. Екскомандувача внутрішніх військ МВС підозрюють у перевищенні службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків.