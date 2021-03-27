С режиссером Антоном Романовым и преподавателем актерского мастерства Александром Жуганом мы познакомились в соцсетях, но встретились с парой лишь через несколько месяцев — 8 марта на Марше женщин в Киеве.

Антон наводит буквы на своем плакате. "В этом году людей значительно больше", – делится наблюдениями парень.

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На подходе к Маршу к ребятам присоединяются подруги – коллеги из Театра Ошибки Theat.Error. В колонне они идут вместе.

Александр в колонне на Марше женщин в Киеве. По дороге на Марш парень позвонил маме, чтобы традиционно поздравить ее с 8 марта: она отмечает этот праздник.

"Что-то происходит – и мы выходим на акции. Это просто реакция здорового человека", – говорит Антон. "Добавляем "массовку" к прайду или различным акциям, но я не сказал бы, что это супер активная позиция. Мне больше по душе те вещи, которые мы делаем каждый день. Например, мои студенты на курсах актерского мастерства следят за мной в соцсетях, они знают о моей позиции, знают об Антоне. Со мной они могут быть смелее, открытее, поделиться чем-то важным", – рассказывает Александр.

Антон из Крыма. В феврале – марте 2014 года он координировал помощь украинским воинским частям республики. По стечению обстоятельств, телефон Антона разместили в одном из пабликов местного "Правого сектора", хотя к самой организации парень не принадлежал. Ему начали угрожать. Вскоре после референдума Антон покинул Крым.

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В течение года Антон жил в Черкассах. По приглашению украинского режиссера Сергея Проскурни он поставил три спектакля в Черкасском академическом музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко. Антон рассказывает: его адаптация к новой жизни происходила сложно.

"У меня было устойчивая жизнь и планы, связанные с Крымом, — театром, который мы открывали, арт-центрами, фестивалями. Эти планы нельзя было реализовать, и нужно было время, чтобы смириться", – вспоминает парень. Через год он переехал в Киев, где сейчас продолжает работать в театральной сфере.

Александр родился и вырос в Знаменке Кировоградской области. В 15 лет он уехал в Киев на учебу, поэтому большая часть его жизни прошла здесь. По образованию Саша психолог. Сейчас он преподает актерское мастерство детям, подросткам и взрослым.

О своей ориентации Саша знал с детства, но никогда не обсуждал ее с родителями. В университете от неразделенной любви у парня была попытка суицида и после этого он совершил каминг-аут.

Свой собственный и самый сложный каминг-аут – перед самим собой – Антон осуществил в 20 лет. "Особых проблем с принятием семьей или друзей у меня не было", — рассказывает Антон

Семья Антона живет в Крыму. Родители Александра в Знаменке. Родные навещали ребят в Киеве, но сами они не ездили вместе домой. "В Киеве мне все равно кто и что будет говорить. А вот дома маме всем нужно все объяснить, сделать каминг-аут за меня", – размышляет Саша.

Травле из-за собственной ориентации Саша подвергся еще подростком. Дома в Знаменке его часто обижали сверстники. "Однажды на нас с Антоном напали после прайда в Киеве. Все могло закончиться хуже, но нас спасла подруга, режиссер Галина Джикаева. Она просто упала на меня, закрыла своей большой юбкой и отпугнула нападавших криком", — вспоминает Александр.

Антон и Александр вместе уже шесть с половиной лет. Ребята познакомились в интернете и сблизились на фоне работы в театре. Тогда они много говорили и определили, что у них немало общих ценностей.

Сейчас пара живет отдельно и посещает семейную терапию. "Легализация однополых браков, возможность усыновления детей однополой парой нужны. Мы не планируем этого сейчас, но есть люди, которые этого хотят. В конце концов, это просто о равных правах", – считают ребята.

"Справедливое равенство, любовь и достоинство", – плакат на Марше женщин в Киеве.

Текст: Ярослава Кобинец, журналистка "Интерньюз-Украина"

Фото: Владислава Адаменко

Создание этой статьи финансируется в рамках проекта "Разнообразие обогащает: освещение взноса этнических, религиозных меньшинств и ЛГБТ в общество" Фонда Прав Человека Посольства Королевства Нидерландов. Содержание и мнения, изложенные в этой публикации, являются ответственностью авторов и необязательно соответствуют позиции Посольства.