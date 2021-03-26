Шевченківський районний суд Києва, який займається розглядом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, заявив про втручання у діяльність суду присяжних. Через це суд навіть звернувся до Вищої ради правосуддя та Офісу генпрокурора.

У заяві до ВРП працівники суду скаржаться на регулярні масові акції протесту біля будівлі суду. Під час них, як мовиться у заяві, мітингувальники порушують громадський порядок.

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Крім того, прихильники Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко гостро обговорюють хід розгляду справи у соцмережах.

У публікаціях та коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, що мають характер погроз та закликів до розправи. Це роблять для того, щоб схилити суд до ухвалення рішення, необхідного певній групі осіб. До того ж з боку сторони захисту лунають висловлювання, які мають ознаки тиску,

– мовиться у повідомленні.

Також у Шевченківському райсуді Києва попросили громадян дотримуватися порядку під час судових засідань, не допускати висловлювань та поведінки, які суперечать вимогам закону та мають ознаки тиску на суд.

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