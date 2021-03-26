Справа про вбивство Шеремета: у суді скаржаться на втручання в роботу присяжних
Шевченківський районний суд Києва, який займається розглядом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, заявив про втручання у діяльність суду присяжних. Через це суд навіть звернувся до Вищої ради правосуддя та Офісу генпрокурора.
У заяві до ВРП працівники суду скаржаться на регулярні масові акції протесту біля будівлі суду. Під час них, як мовиться у заяві, мітингувальники порушують громадський порядок.
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Крім того, прихильники Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко гостро обговорюють хід розгляду справи у соцмережах.
У публікаціях та коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, що мають характер погроз та закликів до розправи. Це роблять для того, щоб схилити суд до ухвалення рішення, необхідного певній групі осіб. До того ж з боку сторони захисту лунають висловлювання, які мають ознаки тиску,
– мовиться у повідомленні.
Також у Шевченківському райсуді Києва попросили громадян дотримуватися порядку під час судових засідань, не допускати висловлювань та поведінки, які суперечать вимогам закону та мають ознаки тиску на суд.
Справа вбивства Павла Шеремета: головне
- Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва. Сталося це внаслідок вибуху автомобіля, в якому і був Шеремет.
- МВС оголосили винними у вбивстві трьох людей: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Останній вже понад рік провів у СІЗО й отримав суттєві проблеми зі здоров'ям.
- Захист неодноразово просив про пом'якшення запобіжного заходу, однак суд регулярно в цьому відмовляє. Востаннє звернення відхилили 10 лютого.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета до обвинувачення можуть застосувати санкції. Це станеться, якщо виправдають фігурантів справи.
- На підтримку підозрюваних активісти регулярно проводять акції протесту.
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