Хуан де ла Сиерва стал изобретателем нового вида летательных аппаратов, которые были частью военно-воздушных сил и важным звеном в развитии авиации. Впоследствии его достижения вдохновили на создание вертолета, который вытеснил новейшее воздушное судно с широкого производства.

Источник: "Одна история" на 24 канале

Изобретатель автожира Хуан де ла Сиерва родился 21 сентября 1895 года в Испании, в городе Мурсия. Авиация восхищала Сиерва с детства, однако родители не сразу одобрили такую ​​страсть, поэтому серьезно заниматься любимым делом парню пришлось в довольно зрелом возрасте.

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Первые попытки изобретателя в авиации

Несмотря на это первую попытку конструирования летательных аппаратов юноша воплотил еще в 1910 году. Молодой Сиерва вместе с двумя другими заядлыми изобретателями спроектировали биплан "Кангрежо".

Через 9 лет у изобретателя удался первый собственный проект – им стал трехмоторный самолет-бомбардировщик, на который Сиерва сразу получил патент. Машина весила 5 тонн, а размах крыльев достигал в длину 25 метров.

Однако на этапе испытания инженера постигла неудача. Самолет недолго продержался в воздухе и через некоторое время рухнул на землю. Тогда Сиевра решил приложить все усилия для проектирования летательного аппарата, который смог бы держаться в воздухе по совершенно иному принципу – с помощью горизонтального винта.



Сиерва решил приложить все усилия для проектирования / Фото flibusta.site

Как Сиерва изобрел автожир

Соответствующая машина получила название автожир или гироплан. Начиная с 1920 года Хуан де ла Сиерва трижды пытался воплотить свою идею, но ни одна из моделей не оправдала ожиданий.

В конце концов, в конце 1922 году ему удалось создать усовершенствованный автожир под серийной названием С-4. Инженер шарнирно соединил четыре лопасти гироплана винтом.

Благодаря такому решению аппарат смог не только подниматься в воздух и опускаться на землю, но и двигаться в разных направлениях. Первый испытательный взлет на новом автожире совершил 17 января 1923 года пилот Алехандро Спенс, а 31 января ему удалось преодолеть на нем 4 километра расстояния.

После успешного испытания Сиерва сосредоточился на совершенствовании аппарата с целью его практического использования. Однако на пути к этому были очередные преграды, материальные трудности.

Нехватка денег для проектирования

Денег на проектирование новой модели критически не хватало, и изобретатель понимал, что пришло время искать спонсоров по всей территории Европы и Америки. Компании, которые могли бы заинтересоваться новым аппаратом, не спешили удовлетворять желания инженера.



Руководство военной авиации Испании видело в автожире перспективы / Фото History Net

Тогда Сиерва решился без посторонней помощи на последние деньги сконструировать новую модель. Испытания нового автожира С-5 начались в апреле 1923 года, но все шло не так легко, как этого бы хотелось изобретателю. Несколько раз у аппарата проявляли серьезные дефекты, а когда во время очередного испытания в нем сломался лонжерон лопасти, средств на ремонт уже не осталось.

Решение финансовых проблем не замедлило. Именно тогда Испания вместе с Францией вели войну против Рифской республики. Поэтому руководство военной авиации Испании видело в автожире перспективный вид оружия.

Справка. Вскоре изобретатель таки получил средства на разработку новой модели. Так, в январе 1924 года, Сиерва завершил свой гироплан С-6, он был оснащен значительно более мощным двигателем, чем предыдущие модели.

Поскольку финансы для создания аппарата выделила военная авиация Испании, то для его испытания была отправлена исследовательская эскадрилья ВВС. К счастью для Сиервы, новая модель удалась значительно лучше, чем ее предшественники.

Изобретение стало важным шагом для развития авиации

Кроме того, руководство заметило много положительных характеристик воздушного судна. Управление автожиром было простым, он не был чувствительным к порывам ветра.

Вскоре на военный аэродром, где проходили испытания, прибыл и командир эскадрильи Хоакин Лорига. Он был выдающимся пилотом испанской авиации и также заинтересовался изобретением Сиерва.

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После короткого инструктажа Лорига беспрепятственно взлетел на С-6 и был поражен гиропланом. За несколько дней испанцы сняли короткий фильм об изобретении и полетах Лорига, который решили показать во Франции на 9-м авиационном салоне.

17 декабря 1924 года демонстрационное видео увидело Общество французской воздушной навигации. Присутствующие были под впечатлением от увиденного и признали, что изобретение является важным шагом для развития авиации.

Сиерва стал известным за пределами Испании

В мая 1925 года Сиерва сконструировал усовершенствованную модель С-6, которая получила серийное название С-6-Бис. Летом того же года изобретателя пригласили продемонстрировать свой аппарат в Англии и Франции.

Так уже в сентябре новый автожир выполнял полеты в Фарнборо, а Сиерва со своим изобретением стал известным далеко за пределами родной Испании. Свою деятельность в сфере развития авиации инженер продолжил уже на территории Англии.



Сиерва сконструировал усовершенствованную модель аппарата / Фото Muy Historia

Он основал компанию Cierva Autogiro Company и приступил к проектированию 4 автожиров по заказу английских военно-воздушных сил. Первый сданный в эксплуатацию на территории Англии гироплан под названием С-6 не слишком отличался от предыдущей модели.

Представители ВВС проводили с ним много демонстрационных полетов, и вскоре летательным аппаратом заинтересовались в Италии, Франции и Нидерландах. 28 февраля 1925 года Сиерва отметили наградой французского журнала "Эйр", которую вручают ежегодно за самые большие достижения в сфере развития авиации.

Изобретатель начал совершенствовать аппарат

Затем к изобретателю наконец пришла заслуженная слава и признание в среде авиаторов, которых он достигал годами. В течение следующих 10 лет Хуан де ла Сиерва продолжил работать над улучшением летательного аппарата.

На модели С-19 ему удалось усовершенствовать прямое рулевое управление, а в 1934 году, на модели С-30 – достичь вертикального взлета. В то же время гироплан не нуждался в предварительном разгоне перед подъемом в воздух.

Вскоре Сиерва продал лицензию на производство разработанных им воздушных судов нескольким крупным компаниям в разных странах. Одним из владельцев лицензии стал Генри Фокке, который в 1936 году сконструировал первый успешный опытный одноместный вертолет.



Фокке сконструировал исследовательский одноместный вертолет / Фото DPA

Трагический случай в декабре 1936 года

Сиерва посвящал все свое время новым разработкам и совершенствованию своего изобретения. Своим трудом изобретатель поспособствовал появлению вертолетов и различных винтовых летательных аппаратов.

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Возможно, мир бы увидел еще не один спроектированный талантливым инженером аппарат, если бы не трагический случай. 9 декабря 1936 года Хуан де ла Сиерва погиб в авиакатастрофе во время перелета из Лондона в Амстердам.

Его изобретение еще долгое время использовали для доставки почты и перевозки людей в труднодоступные места. Также гиропланы были популярны в период Второй мировой войны, однако впоследствии их вытеснили с производства современные вертолеты.