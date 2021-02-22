В "Спортмастере" объяснили, почему их магазины продолжают работать в Украине
Магазины сети "Спортмастер" продолжают работать в Украине, несмотря на введенные против них санкции. В компании заявили, что их пребывание в санкционном списке является "неаргументированным и безосновательным", а сеть якобы продолжает работу в правовом поле.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом заявила исполнительный директор компании "Спортмастер-Украина" Людмила Кныш.
Читайте также Игнорируют санкции: в Украине продолжают работать магазины "Спортмастер"
В "Спортмастере" объяснили, почему до сих пор работают в Украине
Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санационный список – неаргументированный и безосновательный, вызывает много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы,
– говорится в заявлении.
По словам Кныш, пока нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании. А "Спортмастер" вроде продолжает работу исключительно в правовом поле.
"Все эти годы компания "Спортмастер Украина" вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный строго на соблюдении законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики", – добавила она.
Исполнительная директор компании считает, что сеть должна дальше работать в Украине, чтобы "выполнять все нормы международного и национального законодательства". А одним из приоритетов компании является сохранение рабочих мест сотрудников (примерно 1,5 тысячи человек).
Кныш отметила также, что за 25 лет существования компании "Спортмастер Украина" открыли более 150 магазинов.
Что известно о Sportmaster Operations Pte. Ltd?
Ей непосредственно принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" – розничная сеть торговли спорттоварами в Украине. В госреестре ее бенефициарами с частями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняк, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане и т.д.
Начиная с 2014 года, украинцы неоднократно призывали бойкотировать сеть в рамках кампании "Не покупай российское!". На официальном российском и белорусском сайтах компании размещена карта, на которой оккупированный Крым изображен как часть России. А сеть спонсировала конкурс красоты в оккупированном Луганске.
Поделиться новостью