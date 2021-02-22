Магазины сети "Спортмастер" продолжают работать в Украине, несмотря на введенные против них санкции. В компании заявили, что их пребывание в санкционном списке является "неаргументированным и безосновательным", а сеть якобы продолжает работу в правовом поле.

Об этом заявила исполнительный директор компании "Спортмастер-Украина" Людмила Кныш.

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В "Спортмастере" объяснили, почему до сих пор работают в Украине

Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санационный список – неаргументированный и безосновательный, вызывает много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы,

– говорится в заявлении.

По словам Кныш, пока нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании. А "Спортмастер" вроде продолжает работу исключительно в правовом поле.

"Все эти годы компания "Спортмастер Украина" вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный строго на соблюдении законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики", – добавила она.

Исполнительная директор компании считает, что сеть должна дальше работать в Украине, чтобы "выполнять все нормы международного и национального законодательства". А одним из приоритетов компании является сохранение рабочих мест сотрудников (примерно 1,5 тысячи человек).

Кныш отметила также, что за 25 лет существования компании "Спортмастер Украина" открыли более 150 магазинов.

Обратите внимание! Ранее СНБО ввела санкции против Sportmaster Operations Pte. Ltd. Они предусматривают полный запрет торговых операций в украинских магазинах сети на 3 года.