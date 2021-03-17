Спойлер – все плохо: что думают люди о направлении движения Украины
Большинство украинцев убеждены, что страна развивается в неправильном направлении. В то же время Украина имеет шанс в отдаленной перспективе преодолеть существующие проблемы.
Источник:Центр Разумкова
По данным опроса от Центра Разумкова, более 66% украинцев убеждены: направление движения для Украины пока выбрано неправильно.
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Оптимистично настроены только 17,7% населения. Эти люди убеждены, что страна органично развивается в правильном направлении. В общем 15,9% опрошенных не могут однозначно ответить на этот вопрос.
Может ли Украина преодолеть существующие проблемы
- 19,4% украинцев убеждены, что Украина сможет преодолеть свои проблемы уже в ближайшие годы;
- 50,5% опрошенных считают преодолеть имеющиеся сложности страна сможет лишь в отдаленной перспективе;
- 18,9% людей не верят, что Украина справится со своими проблемами;
- 11,2% населения не имеет ответа на этот вопрос.
Больше всего людей волнует экономическое положение страны. Как очень плохое его оценивают 27,2% людей, как просто плохое – 40,9% опрошенных.
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