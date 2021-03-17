Большинство украинцев убеждены, что страна развивается в неправильном направлении. В то же время Украина имеет шанс в отдаленной перспективе преодолеть существующие проблемы.

По данным опроса от Центра Разумкова, более 66% украинцев убеждены: направление движения для Украины пока выбрано неправильно.

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Оптимистично настроены только 17,7% населения. Эти люди убеждены, что страна органично развивается в правильном направлении. В общем 15,9% опрошенных не могут однозначно ответить на этот вопрос.

Может ли Украина преодолеть существующие проблемы

19,4% украинцев убеждены, что Украина сможет преодолеть свои проблемы уже в ближайшие годы;

50,5% опрошенных считают преодолеть имеющиеся сложности страна сможет лишь в отдаленной перспективе;

18,9% людей не верят, что Украина справится со своими проблемами;

11,2% населения не имеет ответа на этот вопрос.

Больше всего людей волнует экономическое положение страны. Как очень плохое его оценивают 27,2% людей, как просто плохое – 40,9% опрошенных.

Обратите внимание! Центр Разумкова проводил опрос в течение 5-9 марта. Метод – "лицом к лицу". Участие в нем приняли жители всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Максимальная погрешность – 0,95%.