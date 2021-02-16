Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив активізацію взаємодії між Україною та Канадою з тутешнім міністром закордонних справ Марком Гарно. Він запевнив, що Канада надалі непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

16 лютого Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з Гарно. Він привітав співрозмовника з призначенням на посаду.

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Про що говорили міністри

Міністри обговорили активізацію взаємодії України та Канади у різних сферах, зокрема:

політичній;

безпековій;

оборонній;

торговельній;

інвестиційній;

міграційній.

Також вони приділили окрему увагу темі протидії пандемії COVID-19 та вакцинації населення. Співрозмовники підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити після нормалізації епідемічної ситуації.

Українсько-канадський обмін

Міністри обговорили започаткування діяльності українсько-канадської робочої групи "з питань мобільності для посилення міжлюдських зв'язків". За пропозицією Кулеби, перше засідання можуть провести вже у березні 2021 року. Він підтвердив зацікавленість української сторони у молодіжних обмінах.

Військова співпраця

Очільник МЗС подякував канадському колезі за співпрацю у тренувальної місії UNIFIER і зазначив, що канадські інструктори діляться важливим досвідом і практиками для трансформації наших збройних сил відповідно до стандартів НАТО.

Це приклад співпраці близьких партнерів,

– наголосив міністр Кулеба.

Кулеба підняв питання деокупації Криму

Міністр поінформував співрозмовника про пріоритети діяльності Кримської платформи, як майданчика для консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму та запросив канадську сторону взяти участь в її інавгураційному саміті цьогоріч.

Що таке Кримська платформа? Це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму. Проведення платформи анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року й запросив долучитись іноземних лідерів, зокрема, Російської Федерації.

Глави МЗС Канади та України підкреслили важливість формування спільних позицій щодо переговорів з Іраном задля притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу PS752 та досягнення справедливості для жертв трагедії та їхніх родичів.

Економічні домовленості

Сторони домовилися найближчим часом розпочати переговори щодо розширення дії положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сферу послуг та інвестицій.