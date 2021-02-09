Активист Сергей Стерненко опубликовал реестр пропагандистов, работавших на медведчуковских телеканалах. Он создал этот список для того, чтобы журналисты не могли скрыть факт своей работы на ZIK, 112 и NewsOne.

Активист уточнил, что речь идет о лицах, которые работали на заблокированных телеканалах в течение длительного времени исключительно после приобретения их соратником Медведчука Тарасом Козаком.

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В таблице есть данные из открытых источников (из медведчуковских ютуб-каналов, сайтов и страниц в фейсбуке и инстаграме, и т. п). Это фамилии и имена, их места работы и ссылки на аккаунты в социальных сетях,

– сообщил Стерненко.

Он подчеркнул, что распространение этой информации является законным, поскольку до него ее распространяли сами пропагандисты.

В таблице есть 117 человек

В таблице есть 177 человек: корреспонденты, ведущие, редакторы и лица, занимавшие руководящие должности. Технический персонал не добавляли. Несколько человек также были удалены после сообщений об уважительных причинах, которые не позволили им сразу уволиться,

– отметил активист.

Стерненко добавил, что опубликовал реестр с целью информирования других медиа о лицах, которые действовали против нацбезопасности Украины в различных формах.

Он также призвал порядочные медиа не сотрудничать с указанными лицами, а также ввести против пропагандистов санкции.

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