Список пропагандистов: Стерненко обнародовал реестр журналистов с медведчуковских каналов
Активист Сергей Стерненко опубликовал реестр пропагандистов, работавших на медведчуковских телеканалах. Он создал этот список для того, чтобы журналисты не могли скрыть факт своей работы на ZIK, 112 и NewsOne.
Источник:телеграмм Сергея Стерненко
Активист уточнил, что речь идет о лицах, которые работали на заблокированных телеканалах в течение длительного времени исключительно после приобретения их соратником Медведчука Тарасом Козаком.
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В таблице есть данные из открытых источников (из медведчуковских ютуб-каналов, сайтов и страниц в фейсбуке и инстаграме, и т. п). Это фамилии и имена, их места работы и ссылки на аккаунты в социальных сетях,
– сообщил Стерненко.
Он подчеркнул, что распространение этой информации является законным, поскольку до него ее распространяли сами пропагандисты.
В таблице есть 117 человек
В таблице есть 177 человек: корреспонденты, ведущие, редакторы и лица, занимавшие руководящие должности. Технический персонал не добавляли. Несколько человек также были удалены после сообщений об уважительных причинах, которые не позволили им сразу уволиться,
– отметил активист.
Стерненко добавил, что опубликовал реестр с целью информирования других медиа о лицах, которые действовали против нацбезопасности Украины в различных формах.
Он также призвал порядочные медиа не сотрудничать с указанными лицами, а также ввести против пропагандистов санкции.
Блокировка медведчуковских телеканалов: коротко
- Президент Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука Тараса Козака.
- Вследствие этого каналы, принадлежащие политику, ZIK, "112 Украина", NewsOne заблокировали и прекратили вещание на территории Украины.
- Владимир Зеленский 3 февраля встретился с руководителями ведущих украинских телеканалов. Во время общения с топменеджерами президент заверил, что притеснений свободы слова в государстве не будет.
- Как удалось выяснить украинским спецслужбам, медведчуковские каналы получали деньги из России.
Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала
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