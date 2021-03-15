Журналист Юрий Бутусов заявил, что "слить" Беларуси планы задержания вагнеровцев могли только в Офисе Президента. По его словам, подозреваемых совсем немного.

Что заявил Бутусов

Журналист подчеркнул, что "слить" информацию могло только то лицо, которое находилось в кабинете Офиса Президента, когда проходило совещание.

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Мы понимаем, что позвонить в Минск мог только кто-то из высших руководящих деятелей. Кто имел право на такие звонки в Минск? Кто мог связаться?

– сказал Бутусов.

Он добавил, что пока нельзя говорить, что это сделали начальник разведки Минобороны Василий Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий. Коммуницировать с Беларусью могли президент, председатель ОП и руководитель комитета разведки.

"Я не думаю, что мы можем сейчас что-то насчет секретаря говорить, это может быть только очень высокий уровень", – подчеркнул журналист.

Нужно открыть уголовное дело

Бутусов подчеркнул, что для того, чтобы установить, кто передал сигнал, следует открыть уголовное дело. Только так можно будет допросить всех причастных.

Он отметил, что Украина полностью потеряла доверие союзников. "Мы провалили операцию, которую вместе с нами делали спецслужбы США и Турции".

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