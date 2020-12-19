Высший совет правосудия пытается скрыть общественно важную информацию в отношении судей. Юристы Фонда DEJURE несколько месяцев пытаются получить перечень судей, который ВСП должен уволить из-за несоответствия должности.

В рамках квалификационного оценивания, так называемой проверки на профпригодность, десятки судей рекомендовали уволить. Об этом - в видеоблоге "Честь и НЕчесть" на 24 канале.

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Честь недели

Формальное решение должна была принять ВРУ, но долгое время с этим затягивала, позволяя недобросовестным и непрофессиональным судьям оставаться на должностях и получать зарплату.

ВСП получил 6 запросов от юристов DEJURE и 6 раз отказался обнародовать список нечестных судей, ссылаясь на то, что таких данных у него нет.

Это – откровенная ложь и грубое нарушение закона о доступе к публичной информации. Поэтому юристы DEJURE обратились в Верховный суд.

После того, как Верховный суд удовлетворил первый иск, Высший совет правосудия продолжил нарушать закон и скрывать информацию.

Ее распространение могло бы показать неодинаковое отношение к судьям и откровенные манипуляции ВРУ. Поэтому юристы подали еще один иск. 7 декабря Верховный суд удовлетворил и его.



Судьи Верховного суда получили премию "Честь недели" / Скриншот с видео

Судьи подтвердили, что Рада распологает запрашиваемой информацией. Ее предоставление не требует от ВРУ создания новой информации, только систематизации имеющейся.

Кроме того, они обратили внимание, что ВСП не может отказывать в предоставлении информации, ссылаясь на административные трудности, вызванные тем, как Совет учитывает собственные данные.

То, что такие трудности не позволяли провести "обобщение или аналитическую обработку данных", не должно препятствовать в предоставлении доступа к публичной информации, которая является предметом значительного общественного интереса.

Премией "Честь недели" мы хотим отметить судей Верховного суда – Владимира Бевзенко и Владимира Кравчука. Ведь они не позволили членам Высшего совета правосудия скрывать общественно важную информацию.

На своем сайте Высший совет правосудия отметил, что стремится сформировать нулевую толерантность к невыполнению судебных решений. Поэтому мы внимательно будем следить за тем, как быстро ВСП подаст всем хороший пример.

НЕчесть недели

Андрей Портнов – необычный адвокат. Он бывший заместитель главы АП Януковича, который курировал судебную реформу. Неудивительно, что его деятельность постоянно вызывает интерес у журналистов, что Портнову очень не нравится.

Например, в 2019 году журналист программы "Схемы" Михаил Ткач проводил расследование в отношении возможного влияния Портнова на украинских топ-чиновников.

Портнов является публичным лицом, поэтому освещение журналистами его деятельности является вполне законным и оправданным. А вот то, что потом сделал Портнов, нет.



Андрей Портнов и Виктор Янукович / Фото Укринформ

В ноябре 2019 года экс-чиновник выложил в своем телеграм-канале персональные данные водителей съемочной группы "Схем", которые помогали Ткачу проводить расследование.

Среди опубликованного были полные паспортные данные и домашний адрес водителей, номера авто, а также информация, свидетельствующая о слежке за их местом жительства.

Такая информация могла быть получена Портновым из официальных, но не открытых источников, что имеет признаки преступления. Публикуя данные, Портнов мог оказать влияние на журналистов, что также является преступлением.

Поджог авто "Схем"

Распространение этих данных подвергло водителей опасности преследования и насилия. В августе 2020 года автомобиль одного из них – Бориса Мазура – был подожжен.



Сожженный автомобиль журналистов / Фото с фейсбук-страницы Михаила Ткача

Публикация такой информации является нарушением Закона о защите персональных данных. Это разрешено в исключительных случаях, например, для защиты национальной безопасности. Например, обнародовать российские паспорта украинских чиновников и судей.

Адвокаты журналистов подали гражданские иски на Портнова с требованием изъять персональные данные водителей программы "Схемы" и взыскать моральный ущерб.

Один из исков попал на рассмотрение судьи Печерского районного суда Киева Светланы Волковой. Эта судья уже принимала решение в пользу Портнова.

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Чем известна судья Волкова

► Она подтвердила якобы "непрерывное проживание Портнова" в Украине в течение последних 5 лет. Хотя после побега Януковича в Ростов тот жил в Австрии.

► Другим решением судья выпустила из-под стражи экс-командующего "Беркута" Дмитрия Садовника, который впоследствии бежал из Украины. За это Волкова была уволена за нарушение присяги, но позже восстановлена ​​Верховным судом.

Когда твое дело рассматривает судья с таким послужным списком, надеяться на законное решение не приходится. Неудивительно, что в августе 2019 года эта же судья отказала водителю "Схем" в проведении открытого заседания.

Она рассмотрела дело в письменном производстве без участия сторон и отказала в удовлетворении его иска. Фактически именем Украины приняла решение, через которое Портнов может нарушать приватность журналистов и публиковать их персональные данные.

Якобы для того, чтобы защитить приватность Портнова. Но как это ему поможет – она ​​не объяснила. Кроме отказа в иске, судья также постановила взыскать с водителя "Схем" расходы Портнова на адвокатов в размере 52 500 гривен.



Кто из судей получил премию "НЕчесть недели" / Скриншот с видео

Адвокаты водителя попытались обжаловать решение. Но судьи Апелляционного суда Киева Крыжановская, Онищук и Шебуева также стали на сторону Портнова. Они отклонили просьбу об удалении из публичного пространства персональных данных члена команды "Схем".

По логике этих судей, теперь любой может распространять персональные данные других лиц, полученные незаконно, и не бояться наказания.

Портнов уже угрожал, что распространит информацию и о других членах команды "Схем". Интересно, как быстро он теперь это сделает?

Коллективную премию "НЕчесть ​недели" получают судьи, которые позволили Портнову распространять персональные данные журналистов и членов их команд – Светлана Волкова, Анна Крыжановская, Максим Онищук и Виктория Шебуева.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.