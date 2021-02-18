В "Слуге народа" уверяют, что никакого конфликта между спикером парламента Дмитрием Разумковым и самим президентом Зеленским нет. Однако советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает позицию главы Верховной Рады очень странной.

О своем мнении о нынешнем поведении Разумкова Подоляк рассказал в интервью.

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Разумков выигрывал избирательную кампанию не сам, – Подоляк

Подоляк отметил, сам Зеленский к этим дискуссионным моментам относится гораздо более спокойно и мягко.

Очень странная позиция (у Разумкова – 24 канал). Потому что зашла команда, он является членом этой команды, он не сам заходил в избирательную кампанию, не сам ее модерировал и выигрывал,

– говорит Подоляк.

Для команды такая позиция вредна

По словам советника Андрея Ермака, командная работа должна предусмотреть 4 – 4,5 года сотрудничества. Чрезмерная отдельность спикера и его амбиции вредят команде.

Мне кажется, что спикер немного вышел в фальстарте и начинает демонстрировать свою самостоятельность. Для команды это плохо, для команды это вредно, для Украины это тоже вредно,

– считает советник главы ОПУ.

Однако Подоляк убеждает, никакого конфликта с главой Верховной Рады нет. И президент, и спикер в дальнейшем общаются в конструктивной рабочей атмосфере.

Ермак говорит, что спикера менять не собираются

Ранее о том, что никакого противостояния между Разумковым и Зеленским нет, заверил и руководитель Подоляка – Андрей Ермак. Глава ОПУ также отметил, что ни о каких попытках заменить Разумкова не говорится. Над такими слухами они со спикером "даже посмеялись".

Важно! В начале февраля в СМИ появилась информация, что в кресле спикера вместо Дмитрия Разумкова Владимир Зеленский хочет видеть его первого заместителя Руслана Стефанчука. Банковую якобы беспокоит чрезмерная самостоятельность спикера.