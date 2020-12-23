Гражданская жена Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская опубликовала видео с похорон умершего мэра Харькова. С Кернесом прощались 23 декабря.

Кернеса похоронили в Харькове 23 декабря

Видеоролик Гайсинская опубликовала в своем инстаграме. На кадрах – прощание в Харьковском национальном театре оперы и балеты и похороны на кладбище.

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Спи, мой хороший,

– написала Гайсинская.

Как прощались с Геннадием Кернесом

Похороны Геннадия Кернеса состоялись в Харькове 23 декабря. Отпевание начали утром в Благовещенском соборе. Впоследствии харьковчане могли попрощаться с городским главой в Харьковском национальном театре оперы и балета. По предварительным подсчетам, пришли несколько тысяч человек. Из-за церемонии прощания центр Харькова днем перекрыли для транспорта.

Смотрите видео с прощания с мэром Харькова: