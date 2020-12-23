Спи, мой хороший, – гражданская жена Кернеса опубликовала видео с его похорон
Гражданская жена Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская опубликовала видео с похорон умершего мэра Харькова. С Кернесом прощались 23 декабря.
Кернеса похоронили в Харькове 23 декабря
Видеоролик Гайсинская опубликовала в своем инстаграме. На кадрах – прощание в Харьковском национальном театре оперы и балеты и похороны на кладбище.
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Спи, мой хороший,
– написала Гайсинская.
Как прощались с Геннадием Кернесом
Похороны Геннадия Кернеса состоялись в Харькове 23 декабря. Отпевание начали утром в Благовещенском соборе. Впоследствии харьковчане могли попрощаться с городским главой в Харьковском национальном театре оперы и балета. По предварительным подсчетам, пришли несколько тысяч человек. Из-за церемонии прощания центр Харькова днем перекрыли для транспорта.
Смотрите видео с прощания с мэром Харькова:
Что известно о смерти Кернеса?Геннадий Кернес в начале осени заболел коронавирусом. В тяжелом состоянии мэра Харькова доставили в Германию, в клинику "Шарите". В декабре состояние политика значительно ухудшилось, у него отказали две почки. 17 декабря Кернес умер.
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