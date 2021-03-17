Специальное заседание Конституционного Суда, которое на 17 марта созвал отстраненный судья Александр Тупицкий, не произошло. Все потому, что охрана не пропустила служителя Фемиды в суд.

Заседание должно было состояться в 14:30. Тупицкий запланировал его еще 9 марта.

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Проведения специального пленарного заседания КСУ не произошло из-за недопуска работниками Управления государственной охраны Председателя КСУ Тупицкого в помещение суда для участия в заседании,

– говорится в сообщении.

Что известно о специальном заседании КСУ

Тупицкий издал распоряжение №19 / 01/2011-ОД о созыве 17 марта 2021 года специального пленарного заседания Конституционного Суда.

На нем должны рассмотреть "обращение следователя – заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах, Государственного бюро расследований А. Яблонского".

Главное об отстранении Тупицкого

Председателя КСУ подозревают в подкупе свидетеля и ложных показаниях. Говорится о деле Зуевского энергомеханического завода.

29 декабря президент Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил Тупицкого с должности, а 26 февраля продолжил отстранение до 28 марта.

В КСУ говорят, что судья работает дистанционно и получает зарплату в полном объеме.



Главное об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала