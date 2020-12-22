Исследовательская поисковая сеть Bellingcat займется расследованием провалившейся спецоперации по задержанию российских вагнеровцев в Беларуси. Главный расследователь сети Христо Грозев убежден, что украинские спецслужбы гениально организовали эту спецоперацию.

Разведка Минобороны и СБУ смогли убедить ФСБ, что вагнеровцев действительно пытаются нанять на войну в Венесуэле. Об этом Христо Грозев рассказал в интервью в проекте "БАЦМАН".

К слову Внешняя операция против Украины, – Ермак об истории с вагнеровцами и планами спецслужб

Все это было сделано украинской разведкой. Они привели этих людей в Минск, откуда те были готовы дальше вылететь "в Стамбул", а на самом деле самолет посадили бы в Киеве,

– рассказал главный расследователь Bellingcat.

Он убежден, что это все было организовано просто гениально, а украинская власть почему-то утверждает, что этого всего не было. Мол, это придумали российские спецслужбы.

"Это такой хороший проект, который бы сделал из российских спецслужб посмешище и клоунов. Но потом государство отказалось от этого. Для меня это очень странно, поэтому мы этим и начали заниматься", – объяснил Христо Грозев.

Он заявил, что уже на нынешней стадии расследования Bellingcat может говорить о том, что такая спецоперация действительно была. Впрочем, на стадии, когда уже самолет с вагнеровцами должен был вылетать, было политическое решение на уровне ОПУ, что нужно это отложить на несколько дней.

Там были очень важные свидетели. Из них 8 – это важные свидетели сбития самолета MH17. Остальные – это люди, которых можно было показать в Гааге в другом деле, а именно в агрессии России против Украины,

– заявил главный расследователь сети.

Коротко о спецоперации с вагнеровцами:

В июле 2020 года белорусские спецслужбы поймали на территории государства группу российских вагнеровцев. Белорусские власти заявили, мол, те готовили провокации в Беларуси.

После нескольких дней содержания их отпустили в Россию. В то же время украинские журналисты начали заявлять: это была спецоперация украинской контрразведки.

Вагнеровцев заманили, намеревались привезти в Киев и там задержать. Впрочем, из-за команды из Офиса Президента Украины спецоперацию специально провалили. В ОПУ эту версию событий отрицают.