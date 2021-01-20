В 2020 году украинские силовые ведомства разработали спецоперацию по задержанию наемников российской военной компании "Вагнер". Впрочем, ее сорвали, а окончательного расследования на этот счет нет до сих пор.

Наемников, часть из которых принимала активное участие в российско-украинской войне на стороне боевиков, тогда задержали вблизи Минска. Украина дала запрос на их экстрадицию, но Беларусь отдала боевиков России. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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После международного скандала появилась информация, о том, чтобы задержать вагнеровцев, украинские спецслужбы более года готовили масштабную операцию.

Как все должно было происходить

Боевики должны были вылететь из Минска в Стамбул, но во время полета один из пассажиров, агент СБУ, должен был имитировать ухудшение состояния здоровья. Из-за этого самолет планировали вынужденно приземлить в Киеве, где и должны были задержать вагнеровцев. Однако на последнем этапе операцию сорвали. Представители Офиса Президента до сих пор отрицают эту историю.

Детективная история, которую придумали с самого начала и до конца. Взяли несколько фактов из реальности, добавили художественные вымыслы и создали масштабную историю, которая действительно впечатляет,

– заявлял глава ОП Андрей Ермак.

Владимир Зеленский также отрицал информацию о якобы "сливе" информации по спецоперации.

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В то же время представитель расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев отметил, что в этом деле очень много следов. В частности, об операции даже решили снять фильм.

Расследователь предполагает, что решение отсрочить операцию не обязательно было предательством государственных интересов, ведь именно тогда договаривались об обмене пленными между Украиной и Россией. По его словам, это могло быть оправданием для отсрочки.

"С какой целью вообще отрицать факт операции, которую сделали профессионально. Она вообще могла стать успехом для Украины", – подчеркнул Грозев.

Общество начало протестовать

В украинском обществе также не поняли такого развития событий. Общественность начала протестовать и под ее давлением правоохранители открыли дело. Правда, не из-за срыва операции, а из-за обнародования об этом информации в СМИ.

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В парламенте также призвали создать временную следственную комиссию. Впрочем, президентское монобольшинство блокирует процесс.

Офис Президента не хочет, чтобы Верховная рада и общественность узнали правду. Власть вообще не понимает специфики работы или это была халатность или это все же была измена,

– заявил секретарь одного из комитетов Рады Роман Костенко.

Стоит заметить, что официальное заявление по делу сделал и 5 президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что санкционировал спецоперацию еще во время своей каденции.

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Однако стоит таки дождаться результатов расследования группы Bellingcat. В конце января 2021 года ее представители должны приехать в Киев. Специалисты прогнозируют, что обнародованные ими факты могут иметь сокрушительные последствия.

Пока неизвестно, осознают ли это в офисе Президента. В частности, комментировать эту ситуацию там пока не спешат.