Группа захвата разоружила злоумышленника, который утром 23 декабря решил обстреливать правоохранителей, чтобы не дать им проводить обыски у себя в доме.

Подробности инцидента, который произошел на улице 2-й Станционной, сообщили в полиции Одессы. В результате спецоперации правоохранители задержали 23-летнего мужчину.

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Ранее его подозревали в мошенничестве, а теперь будут инкриминировать еще и угрозу полицейским.

Что известно о задержании стрелка в Одессе

По данным следователей, инцидент произошел около 7:00. Когда оперативники прибыли в частный дом фигуранта дела, они сообщили мужчине о цели визита. Но он начал стрельбу из травматического пистолета.



Злоумышленник стрелял из травматического ТТ / Фото полиции Одесской области

Тогда копам пришлось вызвать подкрепление. Спецназовцы разоружили злоумышленника и задержали его.

В результате операции никто не пострадал.

По факту совершенного мужчиной преступления открыто дополнительное уголовное дело.

Смотрите видео с задержанным мужчиной, который стрелял по полицейским в Одессе: