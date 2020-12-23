Спецназовцы захватили мужчину, который стрелял по полицейским в Одессе: видео
Группа захвата разоружила злоумышленника, который утром 23 декабря решил обстреливать правоохранителей, чтобы не дать им проводить обыски у себя в доме.
Подробности инцидента, который произошел на улице 2-й Станционной, сообщили в полиции Одессы. В результате спецоперации правоохранители задержали 23-летнего мужчину.
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Ранее его подозревали в мошенничестве, а теперь будут инкриминировать еще и угрозу полицейским.
Что известно о задержании стрелка в Одессе
По данным следователей, инцидент произошел около 7:00. Когда оперативники прибыли в частный дом фигуранта дела, они сообщили мужчине о цели визита. Но он начал стрельбу из травматического пистолета.
Злоумышленник стрелял из травматического ТТ / Фото полиции Одесской области
Тогда копам пришлось вызвать подкрепление. Спецназовцы разоружили злоумышленника и задержали его.
В результате операции никто не пострадал.
По факту совершенного мужчиной преступления открыто дополнительное уголовное дело.
Смотрите видео с задержанным мужчиной, который стрелял по полицейским в Одессе:
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