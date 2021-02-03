Спецэфир Pro новости: Зеленский выключил "112 Украина", ZIK и Newsone
В выпуске программы "Pro новости" за 3 февраля Владимир Зеленский подписал указ о блокировке вещание телеканалов Медведчука. Прекратили работу" 112 Украина", ZIK, Newsone. Президенту уже вменяют, что каналы закрыли, ведь на них действующую власть журналисты критиковали.
Источник: 24 канал
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Почему Петр Порошенко не закрыл телеканалы Медведчука, когда находился на посту президента.
Откуда у Медведчука деньги на приобретение телеканалов.
Какие последствия для Зеленского будет иметь его решение по блокированию телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone.
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