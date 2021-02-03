В выпуске программы "Pro новости" за 3 февраля Владимир Зеленский подписал указ о блокировке вещание телеканалов Медведчука. Прекратили работу" 112 Украина", ZIK, Newsone. Президенту уже вменяют, что каналы закрыли, ведь на них действующую власть журналисты критиковали.

Источник: 24 канал Также в выпуске: Почему Петр Порошенко не закрыл телеканалы Медведчука, когда находился на посту президента. Откуда у Медведчука деньги на приобретение телеканалов. Какие последствия для Зеленского будет иметь его решение по блокированию телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone.